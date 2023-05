El peleador puertorriqueño Henry “Moncho” Lebrón (17-0, 10 KO’s) tomó una importante determinación para su pelea del próximo 10 de junio en Nueva York: se movió de su natal Aguadilla hacia el estado de Florida para hacer el campamento preparatorio.

Es la primera vez que el boxeador de 25 años no entrena en el Atlantic Boxing Club, ubicado en el noroeste de Puerto Rico, y se va con Javiel Centeno para Sweatbox Boxing Gym. Un cambio radical que le ha venido muy bien de cara a la cartelera que se realizará en el Madison Square Garden el día antes del Desfile Puertorriqueño en la Gran Manzana.

Al momento, Top Rank le busca un contrincante a Lebrón luego que Christian Tapia se retirara de la cartelera. Se espera que el anuncio se haga en los próximos días. La reyerta será en las 130 libras.

“Hice el cambio por la calidad de guanteo, para tener una experiencia nueva con alguien diferente. Me costó tiempo buscar la persona con la que pudiera trabajar bien”, apuntó Lebrón.

“Opté por Javiel, que tiene su mentalidad de técnica, que es lo más que yo tenía en Aguadilla. Tiene a sus boxeadores en buena condición, y eso es lo que buscaba. Estar en condición y que no me sacaran de mi ritmo. Me está yendo superbién”, añadió el atleta, que ya lleva unas cuatro semanas en Florida.

Lebrón indicó que su entrenador en Puerto Rico, Orlando González, se unirá a su esquina. Sobre este particular, alabó el trabajo que González, pero estipuló que necesitaba nutrirse con una persona que trajera cosas nuevas dado que la calidad de sus contrincantes ha subido.

“Hay que buscar algún tipo de experiencia de ese nivel porque en nuestro gimnasio hemos subido juntos. No hay nadie un poco más adelantado que nosotros. Por eso tomé la decisión de buscar a alguien que haya estado en ese nivel, que tenga esa experiencia y que uno pueda aprender”, razonó.

Igualmente, el invicto compartió que otra razón para moverse a Estados Unidos es que por primera vez peleará a 10 asaltos. Lo más lejos que había llegado era a ocho vueltas.

Contento de entrenar con Xander Zayas

El gimnasio al que asiste Lebrón es el mismo en el que entrena el puertorriqueño Xander Zayas. De hecho, Zayas protagoniza la pelea semiestelar de la jornada del 10 de junio junto al estadounidense de raíces salvadoreñas Ronald “Diablo” Cruz.

El deportista está feliz de poder compartir ese espacio de entrenamiento con el prospecto boricua.

“Es tremendo. Tenemos buena química. Trabajamos muy bien. Vacilamos y todo muy bien. Lo que me gusta es que se trabaja. Nos animamos uno al otro”, dijo.

Lebrón también está contento de poder pelear nuevamente en la cartelera previa al Desfile -que será será encabezada por el combate de peso junior welter entre el campeón de la Organización Mundial de Boxeo y Ring Magazine Josh Taylor y Teófimo López- porque la actividad de este año se le dedicará a Aguadilla.

“Esta es la segunda ocasión ya (en la cartelera previa al desfile), pero más contento todavía porque se le dedica a mi pueblo de Aguadilla, y van a haber muchos aguadillanos presentes en la cartelera. De verdad que estoy contento y ansioso de que llegue esa semana para sentir esa euforia boricua y de mi pueblo”.