Xander Zayas finalmente podrá cumplir el sueño de pelear ante la fanaticada boricua en la tradicional cartelera que se realiza en Nueva York en la víspera de la Parada Puertorriqueña este próximo verano cuando se enfrente al estadounidense de raíces salvadoreñas Ronald “Diablo” Cruz como la pelea semiestelar de la cartelera protagonizada por el campeón superligero Josh Taylor y el retador Teófimo López.

Zayas (15-0, 10 KO’s) y Cruz (18-2-1, 12 KO’s) iba a enfrentarse este pasado 1 de abril en Tulsa, Oklahoma, como parte del programa en el que el dos veces campeón olímpico cubano Robeisy Ramírez se coronó campeón de la división pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Sin embargo, la pelea tuvo que ser aplazada luego que Zayas se lesionara durante el campamento de entrenamiento. El año pasado, el invicto puertorriqueño tuvo que cancelar lo que se suponía que era su debut en la habitual cartelera veraniega debido a una afección viral.

Superado estos escollos, el campeón NABO de las 154 libras de la OMB se prepara para aumentar su racha y disfrutar del calor de la ardorosa aficionada boricua el 10 de junio próximo en el Teatro del Madison Square Gardens, en la Gran Manzana.

“Esta Parada Puertorriqueña es un poco más emocionante para mí porque va a ser mi primera pelea en esa parada, ya que el año pasado no pude participar porque me enfermé. Así que para esta pelea estoy superemocionado, superpompeado y ansioso de treparme al cuadrilátero”, dijo Zayas en una visita que hizo a las instalaciones de El Nuevo Día.

“Cuando vea a los boricuas en el Teatro va a ser emocionante. Pero al mismo tiempo quiero mantenerme lo más centrado y concentrado posible para hacer mi trabajo esa noche, y después celebrar con los boricuas”, añadió el púgil de 20 años.

Zayas prefirió no revelar el lugar de la lesión que lo sacó de la cartelera del 1 de abril pasado. Se limitó a decir que la decisión de retirarse fue tomada por él junto a su equipo de trabajo luego de consultar varios doctores para evitar que la lastimadura pudiera tornarse más seria.

“No me gustaría hablar de la lesión, pero gracias a Dios fue algo leve. Fue algo que no complicó mi carrera de otra manera. Gracias a Dios todo está bajo control, no necesité ningún tipo de cirugía y ya estamos de vuelta en campamento”, dijo Zayas, quien reconoció que llegó a temer que la lesión fuera a atrasar su desarrollo como peleador.

El atleta compartió que la semana pasada retomó su entrenamiento y que dijo que se ha sentido “bastante bien”.

De prospecto a contendiente

Para Zayas esta próxima pelea es la más importante de su carrera porque será la que lo eleve de prospecto -título que lo a acompañado desde que debutó en el 2019- a contendiente de un título mundial en la división superwelter.

“Yo pienso que esta pelea es la más importante de mi carrera ahora mismo porque es el siguiente paso a mi sueño. Esta pelea va a elevarme de prospecto a ese título que quiero de contendiente con mejor oposición. Después de esta queremos enfrentar nombres que han estado peleando por títulos mundiales o en ese ranking de título mundial”, razonó.

Zayas visitó el estudio de GFR Media para hablar de su próximo combate. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Sientes que ya es hora que te vean como contendiente?, se le preguntó.

“Este año se va a dar esa transición de prospecto a contendiente. Si todo sigue saliendo bien pienso que en este 2023, principios de 2024 vamos a ver esa transición”, recalcó. “Mi equipo y yo lo queremos, y sé que Top Rank está buscando eso, y se me van a abrir las puertas para que pueda hacer esa transición”, puntualizó Zayas.

El deportista entiende que la discusión en torno a una pelea de mundial debe darse el próximo año y confía que alguna de las organizaciones boxísticas -empezando por la OMB- le dé ese espacio. Asimismo, intuye que el campeón unificado de las 154 libras, el estadounidense Jermell Charlo, buscará subir de división lo que le abrirá una puerta al boricua.

Charlo tiene pautado medirse por todos los títulos de las 154 libras ante el australiano Tim Tszyu en algún momento de 2023. Estos peleadores iban a enfrentarse el 28 de enero, pero la pelea se pospuso luego que el monarca se fracturara su mano izquierda.

“Creo que en las 154 es donde voy a competir por mi primer título mundial, y sería lo ideal”, articuló. “Pienso que después de la pelea contra Tim Tszyu la división se va a mover porque Charlo se va a mover porque no tiene más nada que hacer en las 154 por lo que todas las coronas van a estar un poco más accesibles para todo el mundo en ese peso”.