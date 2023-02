Nueva York – Si antes de esta noche la boricua Amanda Serrano tenía un lugar en la historia del boxeo, este sábado elevó su leyenda un paso más al convertirse en la primera boxeadora de Puerto Rico en ser campeona unificada de una división al vencer a la mexicana Erika Cruz en la cartelera que ambas protagonizaron en el Teatro Hulu, de Madison Square Garden.

La victoria de la boricua fue por decisión unánime en una sangrienta reyerta debido una herida en la cabeza de la azteca luego de un cabezazo a principios de la pelea estelar. Dos jueces vieron el entretenido pleito 98-92 y el otro 97-93.

De esta forma, Serrano conserva los cinturones peso pluma (126 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB) y añade el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ostentaba Cruz.

Fue una velada de ensueño para la boricua, que le ha dado relieve al boxeo femenino. Ahora podrá comenzar a negociar su ansiada revancha ante Katie Taylor por las cuatro correas de las 135 libras de la irlandesa, que salió vencedora en una sorpresiva decisión dividida cuando se enfrentaron por primera vez el 30 de abril del año pasado.

La revancha fue anunciada para el 20 de mayo en Irlanda.

Repasa las incidencias:

Al ser entrevistada sobre el cuadrilátero, sus primeras palabras fueron: “Puerto Rico, ganamos. Puñeta”. Asimismo, reconoció estar muy emocional con su logro, el que dijo que hizo por “mi isla”.

En cuanto a su contrincante, dijo que esperaba la ferocidad con la que peleó. “Es una campeona mexicana y eso lo supimos desde el principio. Sabía que iba a ser una pelea y para eso me he entrenado. No esperábamos nada menos que eso”.

Erika Cruz llegó con un estilo agresivo

Luego de los himnos, Serrano hizo su entrada al son de la canción “El Apagón”, interpretada por Bad Bunny, ante del delirio de los fanáticos puertorriqueños.

Para los primeros dos asaltos, la mexicana salió sumamente agresiva. Para el tercero, Cruz salió con la frente ensangrentada tras un cabezazo. La presión de la mexicana continuó hasta el sexto asalto, cuando Serrano puso en aprietos a su contrincante.

En el séptimo, Cruz no daba tregua, pero Serrano cerró con fuerza. El cansancio y la sangre en el rostro de Cruz comenzó a hacer mella en ella. Para los últimos dos asaltos, la mexicana continuó con la presión, pero Serrano salió con la victoria.

Esta pelea apunta a convertirse en un clásico.

Alycia Baumgardner retiene todos los cinturones superpluma

En la semiestelar, la estadounidense Alycia Baumgardner (14-1, 7 KO’s) tuvo que emplearse al máximo durante 10 asaltos para retener todos los títulos peso superpluma (130 libras) con una victoria por decisión unánime ante la francesa Elhem Mekhaled (15-2, 3 KO’s). Las votaciones fueron 99-89, 99-89y 98-90.

Baumgardner ostenta los títulos del CMB y de la OIB desde 2021, y los títulos de la OMB, la FIB y “The Ring” desde octubre de 2022.

Fue una reyerta dura para ambas. La misma apareció que iba a tener su fin en el tercer asalto, cuando la campeona unificada derribó en dos ocasiones a Mekhaled. La francesa aguantó para finalizar en pie los dos minutos. Baumgardner volvió a poner en aprietos a su oponente en el sétimo asalto, pero no logró cerrar el asalto de dos minutos con un nocaut.

Bauza lo deja todo en el cuadrilátero

En una de las peleas más impresionantes del espectáculo deportivo, el estadounidense de padres haitianos Richardson Hitchins (16-0, 7 KOS’s) mantuvo su invicto y cinturón superligero (135 libras) de América del Norte de la FIB y añadió la correa de la USWBC al derrotar al boricua John Bauza (17-1, 7 KO’s) por decisión unánime. Los tres jueces la vieron 100-88.

En la pelea, Bauza tuvo dos caídas. Una en el primer asalto, que pareció resultado de un tropezón con su contrincante, y otra en el cuarto. El boricua, que salió visiblemente lastimado y con su rostro ensangrentado no rehuyó la pelea. Para el noveno asalto, cuando pareció que Hitchins iba a ganar por nocaut, Bauza se mantuvo ante la mirada atónita del campeón regional.

Mientras, el olímpico boricua Yankiel “El Doctorcito” Rivera derrotó al mexico-americano Fernando “El Leoncito” Díaz por decisión unánime. Dos jueces vieron el combate 79-73 y un tercero la puntuó 78-74.

En su debut con la compañía Matchroom Boxing, el bayamonés mostró amplio dominio de su contrincante con su rapidez, sus movimientos de cintura, su cambio de guardia y sus combinaciones.

Rivera (3-0 2 KO’s) no rehuyó la pelea y fue el boxeador dominante la mayor parte del tiempo. Díaz cae con marca de 11-3-1 y 3 KO’s.

Las primeras peleas

Las primeras dos peleas que abrieron la velada deportiva fue de los boricuas Aaron Aponte (7-0-1, 2 KO’s) y Harley Mederos (5-0, 4KO’s). El primero venció por decisión unánime (80-72 x3) a Joshua David Rivera (8-2, 3 KO’s).

Mederos ganó por nocaut técnico a los 25 segundos del sexto y final asalto al mexicano Julio Madera (4-3, 3 KO’s).

En otras reyertas, la estadounidense Shadasia Green derrotó a la sueca Elin Cederroos por nocaut para mantener su invicto y conseguir el título título Silver del CMB en el peso supermediano (168 libras).

Asimismo, la británica de origen somalí Ramla Ali (8-0, 2 KO’s) le quitó el invicto a la australiana Avril Mathie (8-1-1, 3 KO’s) para conseguir el título vacante Intercontinental de la FIB peso supergallo (122 libras).