Carros lujosos, un jet privado, una mansión en Dorado de $15.7 millones y unos 25.7 millones de seguidores en Instagram es lo que en primer plano se conoce del antes youtuber Jake Paul.

En segundo lugar, el estadounidense se distingue por ser el fundador de Most Valuable Promotions (MVP) y promotor de la campeona boricua Amanda Serrano.

Pero Paul cree que hay cosas que pocas personas saben de él. Como, por ejemplo, su aportación al desarrollo del boxeo en la isla, a la cual se mudó en 2021 con el beneficio de la Ley 22 que concede exención contributiva con respecto al ingreso a inversionistas extranjeros.

“Creo que las personas ven un lado diferente de mí, que no siempre presento a los medios. Pienso que muchas veces simplemente les hablo mal de mis oponentes y soy ruidoso y un poco loco, pero no ven cuánto me preocupo por el deporte, por la gente a mi alrededor y por ayudar a personas como Amanda Serrano a obtener lo que se merecen”, expresó Paul el jueves, luego de la primera conferencia de prensa de la batalla que protagonizará Serrano ante la alemana Nina Meinke en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Paul (8-1, 5 KO’s) será coestelar en la cartelera del 2 de marzo ante un rival que todavía no se ha anunciado.

“El hecho de que ahora estemos aquí, menos de tres años después (de la creación de MVP), haciendo un evento tan grande es simplemente una bendición. Estoy muy orgulloso de ser parte de la historia de Amanda. Pero todo esto es realmente mérito de ella”, dijo Paul en un aparte con medios de la prensa puertorriqueña.

Paul fijó su mirada en la púgil carolinense en el 2021 y pactó un contrato millonario. A partir de ese momento, su deseo es aportar al desarrollo de los niños boricuas en el boxeo. Entre sus planes, prioriza la construcción de un gimnasio que lleve el nombre de Amanda Serrano.

“Estoy muy entusiasmado con eso y sigo haciendo crecer la misión”.

Donará su bolsa de ganancias

Paul, quien consideró que mudarse a la isla ha sido la mejor decisión que ha tomado, adelantó que donará su bolsa de ganancias de esta pelea a la construcción y remodelación de otros centros de entrenamiento de boxeo en Puerto Rico a través de su fundación Boxing Bullies.

“El boxeo me ayudó a salvar mi vida y a encaminarla por buen camino, me dio confianza y siento la necesidad de compartir eso con tantos niños como sea posible, porque creo que si me ayudó a mí, podría ayudar a cualquiera. Por eso comencé Boxing Bullies, es para hacer crecer el deporte entre los jóvenes y poner tantos guantes de boxeo en manos de tantos niños como sea posible, y renovar los gimnasios”.

El empresario aseguró haber aportado a las mejoras físicas de un gimnasio en la comunidad de La Perla y otro en Dorado, pueblo en el que reside.

“Ser el mejor del mundo”

De cara a su combate de marzo, Paul describió sentirse muy enfocado y confiado en demostrar sus capacidades para colarse en la cúspide del boxeo.

“La gente está viendo lo dedicado que estoy a este deporte. Pero no solo eso, están empezando a ver que en realidad soy un peleador especial y tengo algo que muchos peleadores no tienen, que es ese atletismo, poder y velocidad en bruto”, aseguró.

“Se está convirtiendo en una historia de, ‘oh, vaya, él no solo está haciendo esto, sino que algún día será el mejor del mundo’. Y eso es exactamente lo que va a pasar”, sentenció.

Aunque para esta reyerta ya tiene su equipo de trabajo y entrenamientos estipulados, espera para el futuro coincidir con los excampeones boricuas Félix “Tito” Trinidad y Miguel Cotto para continuar puliendo sus detrezas.

“Son personas a las que admiro y respeto y me encantaría entrenar con ellos”, concluyó.