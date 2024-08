Jonathan “Bomba” González cierra su negocio de pizza y se enfoca en su próxima pelea de título mundial

“ A mí se me estaba haciendo bien difícil marcar el peso. Yo hacía lo imposible para marcarlo. Las últimas cuatro libras se me hacían imposibles. Trabajaba con sauna, a veces trabajaba tres veces al día para bajar una libra o dos. Me esforzaba demasiado para marcar el peso y cuando me dieron la oferta de subir de peso por el título mundial, lo tomé en cuenta”, explicó.

“No tiene muchas peleas, entiendo que también tiene pocas peleas aficionadas (7-1, 1 KO). Perdió con Kenshiro Teraji, y vi las últimas tres peleas que hizo. He visto pocos videos, pero es una pelea que encaja con mi estilo, así que vamos a hacer nuestro trabajo, que es ser inteligente en el cuadrilátero, dar y que no me peguen”, articuló.

Le dice adiós a “Bomba Pizza”

“No, de verdad que no. Me siento feliz, me siento contento con lo que estoy haciendo. Me siento en paz. Corro, entreno y tengo mi trabajo porque no soy millonario. Lo importante es que he sabido invertir lo que he ganado. Tengo mi casa salda, así que es cuestión de seguir entrenando para lo que se aproxima”.