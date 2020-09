Con dos victorias consecutivas en la división súper ligera, José “Sniper” Pedraza demostró tener las credenciales para obtener una oportunidad de título mundial en dicha categoría para intentar ganar un tercer campeonato en pesos distintos.

No obstante, el cidreño de 31 años insiste en borrar un tropiezo del pasado para certificarse como una amenaza seria para los campeones en las 140 libras.

Después de derrotar el sábado por decisión unánime a Javier “El Intocable” Molina en su segunda aparición como figura estelar en la “burbuja” de Top Rank en el hotel MGM Grand en Las Vegas, Pedraza expresó su deseo de enfrentar nuevamente a José Zepeda, el mexicano que lo venció en su debut en el nivel súper ligero en septiembre de 2019.

“He trabajado mucho para esta nueva oportunidad de título mundial en las 140 libras, para ser campeón por tercera vez. Lo he demostrado en estas últimas dos peleas. Pero, me encantaría una revancha con Zepeda para, como quien dice, quedarme invicto en las 140 hasta ahora”, expresó Pedraza a El Nuevo Día vía telefónica después de su triunfo.

Zepeda derrotó a Pedraza en el T-Mobile Arena de Las Vegas por decisión unánime. El revés mantuvo inactivo al boricua por ocho meses, en parte también por la pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de Salud el pasado marzo. El 2 de julio, Pedraza regresó con fuerza para triunfar ante Mikkel LesPierre por decisión unánime.

“

”

José Pedraza