El boxeador puertorriqueño José “Sniper” Pedraza se encamina a otra gran pelea, cuando el 10 de diciembre se mida al púgil de raíces hondureñas Teófimo López en la pelea principal de una cartelera que se realizará en el Madison Square Garden, de Nueva York.

La reyerta —que será a 10 asaltos en las 140 libras por el título Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)— fue descrita por el vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti, como una oportunidad para probar a López, quien hace su segunda pelea en la división wélter.

Ante esta situación, Pedraza sabe que es visto como el ‘underdog’ o desfavorecido, por lo se dedicará a entrenar duro para “callar bocas”.

“Esto es así siempre, no es nada nuevo”, dijo el peleador con récord de 29-4-1 y 14 nocauts. “Es lo que siempre sucede. Lo que me resta es callar bocas. Muchas veces no he salido con la victoria, pero he hecho unas peleas tan buenas que mucha gente tiene que cerrar la boca”, agregó.

En entrevista con varios medios, Moretti señaló que buscan medir a López en las 140 libras, tras su victoria ante Pedro Campa el 13 de agosto pasado.

“En esta pelea veremos cómo está Teófimo. Pedraza es un profesional, es un gran peleador. Tiene experiencia, puede boxear, noquear, puede hacer de todo. Así que veremos qué tipo de Teófimo tenemos”, declaró Moretti.

“Él (López) hizo un gran ‘comeback’ con Pedro Campa, que fue muy buena. Ahora, contra Pedraza, veremos si Teófimo está listo para las grandes peleas en las 140. No encuentro nadie mejor para probarlo que Pedraza”, añadió el ejecutivo.

El atleta reconoció el talento de López (17-1, 13 KO’s), que fue campeón indiscutible del peso ligero (135 libras) tras derrotar a Vasiliy Lomachenko. Sin embargo, su plan es prepararse duro y jugar con la mente de su oponente. Igualmente, admitió que es uno de los oponentes más fuertes de su carrera.

“Teófimo es un boxeador buenísimo, con su estilo y su fortaleza. Pero a él hay que jugarle más con la mente”, dijo Pedraza.

“Teófimo sería uno de los oponentes más incómodos y difíciles de mi carrera. Le ganó a Lomachenko, con quien yo me enfrenté y Lomachenko salió victorioso. Pero yo no miro mucho eso. Yo me enfoco en el boxeador que me pongan de frente y hacer un buen entrenamiento y luego hacer una buena pelea”, abundó.

Esta cartelera también contará con otro boricua, el invicto Xander Zayas, que defenderá su cetro NABO en las 154 libras de la OMB ante el mexicano Alexis “Laberinto” Salazar Flores.El atleta cidreño no pierde las esperanzas de tener una revancha con Richard Commey, contra quien se enfrentó el 27 de agosto, y la pelea terminó empate.

“Definitivamente. Claro que sí. Me encantaría tener una revancha porque no salí para nada contento con esa decisión. Yo me vi victorioso”, recalcó.

En ese combate, un juez vio ganar a Pedraza por puntuación de 97-93, mientras que otro favoreció a Commey 96-94. Un tercero la vio igualada a 95 puntos.

Pedraza explicó que la revancha quedó atrás porque una vez terminó con esa pelea, la compañía Top Rank se le acercó para ofrecerle el combate ante López.

De hecho, Pedraza compartió que al momento no han firmado el contrato, lo que esperan hacer pronto.