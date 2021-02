El mexicano Julio César Martínez no claudicará fácilmente al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), versión mosca (112 libras), cuando enfrente al puertorriqueño McWilliams Arroyo durante la cartelera que tendrá como escenario el Hard Rock Stadium en Miami, Florida, la noche del sábado.

El duelo fue pautado originalmente para el mes de agosto del pasado año, pero fue pospuesto debido a que Martínez estuvo afectado de salud. Sin embargo, aseguró que está completamente recuperado y listo para continuar aferrado a la faja que conquistó en el 2019.

“Será otra guerra entre México y Puerto Rico. Como siempre he dicho, saldré a bucar mi pelea, y si llega el nocaut mejor, pero vengo preparado para lo que sea. Voy con todo menos con miedo”, afirmó Martínez (17-1, 13 KO’s) desde la sede del evento que encabezará el también mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, monarca de las 168 libras.

“Sabemos que Arroyo es un boxedor muy técnico, pero vengo preparado para chocar los 12 asaltos”, agregó.

Dos semanas antes de la fecha original, Martínez sufrió una pulmonía no relacionada al virus COVID-19.

“Eso me afectó mucho. Me agarró bien cerca de la pelea y me sacó. Ahora me estoy cuidado más para no recaer. El descanso me vino bien, pero no creo que ninguno de los dos tenga alguna ventaja. En el ring seremos nosotros dos, y mi intención es dejarlo todo”, dijo.

“Sabemos que ningún rival es fácil, todos vienen a ganar porque quieren el cinturón, pero voy a defenderlo a capa y espada”, concluyó.

McWilliams Arroyo está en peso

Por otro lado, Arroyo reveló que ya marcó las 112 libras en una balanza no oficial a dos días de los pesajes.

“Eso me da una tranquilidad mental porque no tengo que hacer sacrificios en los últimos días. Desde el momento que la pelea fue pospuesta el año pasado, me mantuve entrenando y haciendo los guanteos. Entiendo que me encuentro en la mejor condición de mi carrera, así que no habrá excusas”, indicó Arroyo (20-4, 15 KO’s) desde Miami.

El boricua de 35 años también anticipa un duelo inclemente.

“Qué bueno que (Martínez) dijo que será una guerra porque pienso lo mismo. Entiendo que será una gran pelea para el disfrute de los televidentes y del público que esté en las gradas”, cerró Arroyo.

El evento estará disponible a través de la plataforma DAZN.