Kiria Tapia sale victoriosa en cartelera celebrada en el Coca-Cola Music Hall

“Me sentí dominante, aunque siento que subí un poquito fría y no pude encajar en la pelea rápido. Aún así, hicimos el trabajo que la esquina me pidió y caímos en tiempo rápido. Me sentí superior y traté de estar atacando todo el tiempo porque me veía más dominante”, dijo Tapia a Primera Hora luego del pleito contra Dudek (4-5, 4 KO’s).