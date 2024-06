“La pelea no llega a 12 asaltos”: el campeón Subriel Matías exuda confianza de cara a su combate ante Liam Paro

Manatí - El campeón mundial Subriel Matías reiteró este jueves que su pelea ante el invicto australiano Liam Paro no llegará a la distancia y se mostró confiado en que defenderá su cinturón de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este próximo sábado en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

El monarca superligero de la FIB hizo las declaraciones durante la conferencia de prensa final de la cartelera montada por la compañía Matchroom Boxing, del británico Eddie Hearn.

La actividad se realizó en Centro de Convenciones José Miguel Class en un ambiente de respeto entre ambos peleadores y del público que se dio cita en el recinto.

“No, definitivamente (no va a llegar a la distancia). Creo que él tiene las mismas ganas que yo. No creo que quiera ganar por decisión. Él es un hombre aguerrido, y si no lo es, lo vamos a obligar a que lo sea”, expresó el peleador natural de Fajardo en un aparte con los medios.

PUBLICIDAD

Al preguntarle si entendía que sería el púgil que saldría airoso en la noche del sábado, Matías bromeó con su apellido y el nombre de su adversario.

“No más tía. ¿Te suena?”, dijo divertido.

El peleador de 32 años se expresó en términos similares durante la conferencia de prensa ante preguntas de Hearn de si volverá a detener antes del límite a Paro para seguir siendo “el hombre más peligroso de la división”.

“Realmente siento que la pelea no llega a 12 asaltos. Yo creo que Liam Paro tiene todo para no llegar allá”, se le escuchó decir a Matías, lo que provocó las risas de los presentes.

Stephanie Piñeiro (izquierda) enfrentará a la mexicana Diana Tapia Castro por la faja Continental de la AMB en el peso welter. (Josian Bruno Gómez)

Matías acumula marca de 20 triunfos, todos por la vía de la anestesia, y una derrota por decisión unánime ante el ruso Petros Ananyan el 22 de febrero de 2020.

Paro tiene marca inmaculada de 24 victorias y 15 nocauts.

En su aparte con los medios de Puerto Rico, Matías explicó que sus palabras ante Paro de que la pelea no llegaría a los 12 asaltos tuvieron el propósito de dejarle saber que está preparado para defender su faja. Igualmente, sostuvo que durante el tradicional cara a cara ante su oponente no tuvo ningún intercambio y nuevamente reconoció que no siente presión por pelear en Puerto Rico, sino que siente la emoción de volver a pelear ante sus seguidores para defender su corona.

“No es presión. Siento más que son mis emociones porque estoy logrando algo que siempre soñé desde chamaquito y que hoy día sea una realidad es encontrarme con esos sentimientos”, destacó Matías.

PUBLICIDAD

Datos ofrecidos por Hearn apuntan a que la pelea se vendió completa, con 10,000 boletos, por lo que se espera que el coliseo esté repleto de público.

En cuanto al peso, Matías compartió que estaba en las 139.9 libras.

Por su parte, Paro recibió aplausos cuando sorpresivamente dijo unas palabras en español. Este gesto del australiano también sorprendió a Hearn.

“And I want to say mucho respeto a Matías. Respeto Puerto Rico. Vengo a dar una buena pelea a su campeón”, manifestó el retador.

A preguntas del promotor británico de que si cuenta con las herramientas para derrotar al boricua, Paro contestó en afirmativa al sentir que está más cerca de cumplir su sueño de ser campeón mundial.

“Él es un campeón tremendo. Su historial habla por sí mismo. Al final del día, es un título mundial. Es lo que sueñas cuando eres niño. Y nada en la vida es fácil. Así que estoy tomando la prueba más grande, no solo por el título, sino contra el mejor de la división en este momento. Así que para mí es una decisión obvia. Como dije, los peleadores pelean. Y pelearé contra cualquiera. Y lo estoy demostrando. Voy a Puerto Rico para enfrentarme al campeón. Así que estoy listo”, abundó Paro.

El boricua Yankiel Rivera (izquierda) junto al mexicano Víctor Sandoval. (Josian Bruno Gómez)

Activos Yankiel y Piñeiro

En la conferencia estuvieron presentes varios de los peleadores que estarán activos en las peleas preliminares, liderados por el olímpico Yankiel “Doctorcito” Rivera y la medallista centroamericana Stephanie Piñeiro.

El primero se medirá al mexicano Víctor Sandoval por los cinturones continentales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mosca.

PUBLICIDAD

De igual manera, Piñeiro se medirá a la mexicana Diana Tapia Castro por la faja Continental de la AMB en el peso welter.