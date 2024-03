“¡Los ojos se me están quemando!”: el entrenador Jordan Maldonado explica cómo fue que Amanda Serrano sufrió la lastimadura que provocó la cancelación de su pelea titular

La lastimadura que llevó a la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico (CBPPR) a no permitirle a la campeona peso pluma puertorriqueña Amanda Serrano defender sus títulos ante la alemana Nina Meinke el sábado ocurrió tarde en la noche del jueves y en las primeras horas del viernes, según el recuento hecho por el manejador y entrenador de la peleadora, Jordan Maldonado .

Maldonado señaló que la peluquera, cuyo nombre no quiso revelar para protegerla de posibles ofensas en las redes sociales, fue a la casa Serrano luego de culminadas las actividades del jueves y trabajó entre las 8:00 y 11:00 de la noche. Luego de eso, dijo que la atleta se fue a correr porque estaba en 130 libras, cuatro por encima del peso acordado para la pelea (126).

“Ella se fue a correr, y cuando regresa, está escupiendo. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que lo que le habían puesto en el pelo le estaba cayendo en la cara con el sudor. De momento, yo veo que también se está rascando mucho los ojos y le dije que dejara de hacerlo. Amanda me dijo que el producto también le había caído en los ojos” , relató Maldonado.

“Después de eso, se fue a bañar. Se pesó, hizo 126.8. Se acostó a dormir y cuando nos levantamos para el pesaje (el viernes en la mañana), me dice: ‘Wow, los ojos se me están quemando. Me pican los ojos’”, agregó.