Para apreciar el legado del excampeón mundial de boxeo, Héctor “Macho” Camacho, es necesario conocer las historias que marcaron una turbulenta vida que comenzó en las calles del barrio puertorriqueño en Nueva York camino a convertirse en una legendaria figura en el boxeo rentado y que culminó con su trágica muerte en el 2012, incidente que aún no ha sido esclarecido por la Policía de Puerto Rico.

Esas crónicas quedaron detalladas en el documental “Macho: The Héctor Camacho Story” cuyo estreno será mañana, viernes, a las 10:00 p.m. por Showtime. El filme presenta entrevistas con María Matías, la madre de Camacho, así como su exesposa Amy y su hijo Héctor “Machito” Camacho Jr.

“El proceso completo es difícil porque no dejo de pensar en mi papá. Fue tremendo padre y boxeador. Me di cuenta de lo grande que fue Macho Camacho, que salió de Puerto Rico y logró cosas que otros no han podido igualar”, compartió Camacho Jr. “Mi padre dejó un legado grande en el boxeo y estoy agradecido”.

Camacho nació el 24 de mayo de 1962 en Bayamón. Era el menor de cinco hijos producto de la relación de Héctor Luis Camacho y María Matías. La pareja eventualmente se separó y ella optó por establerse en el barrio Spanish Harlem con sus cinco hijos. Durante el periodo de adolescencia, encontrar a Camacho en medio de peleas callejeras era algo común y hasta fue arrestado a los 15 años.

Esto fue el pie forzado para frecuentar un gimnasio, donde descubrió y desarrolló sus talentos en el boxeo. Camacho ganó tres Guantes Dorados de Nueva York y tuvo un impresionante récord de 96-4 a nivel aficionado.

Una vez en el profesionalismo, Camacho subió como la espuma en las clasificaciones. En 1983 noqueó a Rafael Limón para conquistar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), versión super pluma, en un combate que tuvo como escenario el estadio Hiram Bithorn en San Juan. Fue el momento donde Camacho saltó al estrellato.

Camacho comenzó a ganar fama y dinero durante su carrera, al tiempo que también estuvo envuelto en varios escándalos fuera del ensogado.

“Mucha gente no sabía que él era alguien sumamente humilde. Todos el mundo lo quería, pero al final estaba solo. Es lo más que me molesta. Cuando estaba en la cima, la gente lo buscaba, pero cuando cayó, se fueron de su lado. Ahí es cuando uno se da cuenta de quién es quién. Lo único que buscaba era amor sano”, relató Camacho Jr. “Mi padre aguantó todo adentro y me he dado cuenta que en un mundo cruel, te usan”.

Camacho terminó con marca de 79-6-3.

✉ Email El fenecido boxeador boricua Héctor “Macho” Camacho” será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional este domingo 12 de junio. (Archivo/ GFR Media)

Durante su carrera, el púgil se destacó por su peculiar estilo al subir al cuadrilátero. (Archivo/ GFR Media)

Camacho fue campeón mundial en las 130, 135 y 140 libras, y uno de los peleadores más reconocidos en los años ochenta y noventa. (Archivo/ GFR Media)

Su sentido de moda se destacó por ostentar grandes cadenas de oro en su cuello. (Archivo/ GFR Media)

El púgil solía posar con gafas oscuras, una camisa con su frase, "Macho Time" y su famosa cadena de oro con su apodo. (Archivo/ GFR Media)

Aquí viste una camiseta sin mangas y llena de huecos. En el centro, María Ester Matías, madre del púgil. (Archivo / José Ismael Fernández)

En su entrada al combate, portaba “looks” estrambóticos para la época. Aquí con una resplandeciente bata previo a uno de sus encuentros. (Archivo / José Ismael Fernández)

Fue recibido por el presidente Ronald Reagan en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D.C. el 15 de octubre de 1983. (Archivo / Suministrada / Casa Blanca)

Compartió con el historiador boxístico y otrora presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Mario Rivera Martinó el 21 de abril de 1985. (Archivo / Gary Williams)

El boxeador posó en "speedo" eb varias ocasiones. Esta foto es del 8 de julio de 1985. (Archivo / Gary Williams)

Los campeones Víctor "Luvy" Calleja y Héctor "Macho" Camacho posan para El Nuevo Día el 12 de junio de 1985 en Nueva York. Camacho lleva puesta una camisa con su efigie y su nombre. (Archivo / Tito Guzmán)

Un retrato en traje de baño el verano de 1985. (Archivo / Gary Williams)

Camacho bromea con Raymond Muhammad, lanzándolo a la piscina del hotel Riviera en Las Vegas el 10 de agosto de 1985 en la mañana de su pelea con José Luis Ramírez. (Archivo)

Macho se destacaba por el uso de “crop tops”, camisas sin mangas y el peculiar rizo en su frente. Foto del 4 de octubre de 1985. (Archivo / Gary Williams)

Héctor "Macho" Camacho, de brazos cruzados, con su correa de campeón Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sus vistosas prendas, durante una conferencia de prensa el 15 de noviembre de 1985, relacionada a su combate con Rafael Solís. Sentado, el exlanzador de

Félix Pagán Pintor le da un masaje a Héctor "Macho" Camacho el 10 de junio de 1986 en Nueva York. Era común ver al campeón boxístico en pantalones cortos y sin camisa. (Archivo / Tito Guzmán)

Un joven Héctor -en sandalias plásticas, camisilla y pantalones cortos- posa encima del baúl de un automóvil marca Lincoln delante del Madison Square Garden, en Manhattan el 11 de junio de 1986. (Archivo/ GFR Media)

El boxeador junto su homónimo primogénito en El Barrio, Manhattan un 11 de junio de 1986. (Archivo / Tito Guzmán)

Un genio de la autopromoción, Camacho luce una camisa con su frase, "Macho Time" y su famosa cadena de oro con su apodo. (Archivo/ GFR Media)

El "vaquero" Héctor "Macho" Camacho bromea con su asesor legal, Marty Cohen (izquierda) el 12 de junio de 1986. Camacho posa para la foto con el sombrero y el cigarro de Cohen. (Archivo / Tito Guzmán)

El boricua se enfrentó a Edwin "Chapo" Rosario el 13 de junio de 1986 en el Madison Square Garden de Manhattan, Nueva York. (Archivo)

Lleva un penacho indígena previo a su pelea con Vinny Pazienza el 3 de febrero de 1990 en Atlantic City, Nueva Jersey (archivo).

Luce traje blanco y zapatillas negras el 7 de enero de 1988. (Archivo / Frankie Camacho)

Héctor "Macho" Camacho brinda para la cámara. (Archivo)

Junto a Wilfredo "Bazooka" Gómez el 18 de junio de 1988. (Archivo / José Ismael Fernández)

El boxeador aparece con un jersey tipo pelotero, desabotonado hasta el ombligo, y gafas oscuras el 22 de julio de 1988. (Archivo / Gary Williams)

Vinny Pazienza y Camacho posan junto a modelos en la conferencia de prensa celebrada en Nueva York el martes 10 de octubre de 1989, en antelación a su combate del 3 de febrero de 1990 en Atlantic City, Nueva Jersey. (Archivo / AP)

Durante su combate contra Vinny Pazienza el 3 de febrero de 1990 en Atlantic City, Nueva Jersey, Camacho portaba un atuendo con la letra “M” por su apodo “Macho”. (Archivo)

Los metales eran parte de esencial del vestuario de Camacho. Foto del 4 de noviembre de 1990. (Archivo / José Rodríguez)

Macho y "Champ", su perro raza Lepsuer Terrier, juegan en la piscina del Caesar's Palace de Las Vegas, Nevada el 22 de febrero de 1991. El perro, al igual que su amo, lleva puesta una cadena de oro. (Archivo / Gary Williams)

Aquí con sus tres fajas de campeón mundial y vestido de militar para su primer combate con Greg Haughen el 23 de febrero de 1991 en Las Vegas, Nevada. (Archivo / Gary M. Williams)

El réferi Carlos Padilla le quita un punto a Héctor "Macho" Camacho al comienzo de su primera pelea con Greg Haugen el 23 de febrero de 1991 en Las Vegas, Nevada. Nuevamente se puede percibir su “autopromoción” en su vestimenta. (Archivo / Gary M. Willi

Camacho delante del hotel en Reno, Nevada donde entrena el 15 de mayo de 1991. (Archivo / Timothy T. Garrity)

El 17 de mayo de 1991 en Reno, Nevada, Camacho posa con las participantes del concurso para escoger la "round girl" del cartel del día siguiente, estelarizado por su revancha con Greg Haugen. El púgil fue juez del concurso. (Archivo / Timothy Garrity)

El boxeador posa junto a su madre María Ester Matías el 19 de mayo de 1991. (Archivo / Gary Williams)

Con amistades a bordo de su lancha deportiva, la Macho Time, el 4 de septiembre de 1991. (Archivo / Gary Williams)

Héctor "Macho" Camacho en un colorido traje violeta tras su arresto el 12 de mayo de 1993. (Archivo)

Posa para el público y la prensa, luciendo un mameluco de mahón, una cadena de oro y un "beeper" el 4 de agosto de 1993. (Archivo / Ramón Korff)

El 22 de mayo de 1994, El Nuevo Día celebró una actividad en la que reunió a múltiples campeones de la Isla. (Archivo / Tito Guzmán)

Camacho recibe reconocimiento del excampeón mundial José Luis "Chegüí" Torres. Desde la izquierda, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán Chagnón, y Marty Cohen, asesor de Camacho. (Archivo / Jorge González)

Luciendo su famoso recorte con un rizo en la frente, una camisa playera y otro pendiente con su apodo. (Archivo / José Ismael Fernández)

Nuevamente con sus famosas camisas estilo “Crop top”, Camacho posa junto a dos acompañantes en trajes de baño. (Archivo)

Héctor "Macho" Camacho luciendo una combinación típica para él: pulseras de oro, cadena de oro con su apodo, gafas último del momento y chaqueta con el pecho expuesto. (Archivo)

Aquí luce su famoso rizo "busca novia". (Archivo / José Ismael Fernández)

Con sus cinturones de campeón, posa junto a Aaron Pryor. (Archivo/ GFR Media)

Vistiendo otro de sus coloridos trajes, Héctor "Macho" Camacho es presentado al público en una cartelera promocionada por Don King. (Archivo)

Héctor "Macho" Camacho es atendido por una estilista de nombre Bonnie en el Trump Plaza el 26 de enero de 1990. (Archivo / Gary Williams)

Camacho exhibe sus músculos posando nuevamente sin camisa y mahones. (Archivo / Gary Williams)

El proyecto dirigido por Eric Drath, quien también estuvo a cargo de los documentales “Assault in the Ring” y “No Más”, tardó dos años en ser completado.

“Cada cual tendrá su opinión sobre el documental. Di luz verde para hacerlo para que la gente sepa quién fue Macho Camacho, una persona humilde que ayudó a muchos. Vino de la nada desde Puerto Rico y llegó a la Casa Blanca para conocer al presidente Ronald Reagan. Macho Camacho cometió mil errores y siguió hacia adelante. Demostró que nada es imposible”, indicó Camacho Jr.

Un misterio sin resolver

En noviembre de 2012, Camacho se encontraba en el asiento de pasajero de un auto cuando recibió un disparo por desconocidos. Falleció pocos días después, a sus 50 años. Los responsables no han sido arrestados. Mientras, su amigo Alberto Yamil Mojica Moreno murió en la escena.

“La culpa es de la calle. Esa fue la causa de la muerte de mi padre, pero me duele porque han pasado ocho años. Extraño su voz, lo que es estar con él. No me interesa saber quién lo mató porque abrirá una herida que no quiero abrir. Eso es demasiado para mí. Prefiero pasar la página y mirar las cosas buenas que hizo y seguir con su legado”, concluyó Camacho Jr.