En tiempos en que las peleas de boxeo de exhibición cobran mayor popularidad, el sábado se vivirá una muy singular: Héctor “Machito” Camacho contra Julio César Chávez en Guadalajara, México.

Camacho, hijo del fenecido boxeador Héctor “Macho” Camacho, intentará revertir la suerte que tuvo su padre ante Chávez el 12 de septiembre de 1992. Esa noche, Chávez salió airoso por decisión unánime.

La pelea del sábado, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, enfrentará a un Camacho de 42 años contra un Chávez quien el 12 de junio cumplirá 59.

A continuación, lo que debes saber sobre esta pelea.

¿Por qué pelean?

Chávez contó que aceptó hacer la pelea como un homenaje a Macho Camacho, quien falleció el 24 de noviembre de 2012, cuatro días después de ser baleado en Bayamón. Chávez, incluso, dijo que será su última pelea de exhibición.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr, dije que no, y cuando me cuestionaron el por qué, les dije que porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al ‘Macho’ Camacho, acepté“, dijo Chávez en una conferencia de prensa en marzo. “Peleé contra cinco puertorriqueños, y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió. Fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio, pero seguro se va a enojar por la tunda que le voy a dar a su hijo”, abundó.

Machito, por su parte, dijo que llevaba varios años buscando una pelea contra Chávez.

“Muchas gracias por esta oportunidad, que he esperado desde que Chávez le ganó a mi padre. Estamos preparándonos para lo que va a pasar. Tengo como 10 años buscando la pelea con un Chávez”, comentó Machito, también en conferencia de prensa en marzo.

Trasfondos muy distintos

Machito Camacho tuvo una larga carrera en el boxeo profesional, pero nunca conquistó un título mundial. Amasó marca de 59-7-1 con 33 victorias por la vía del nocaut. Según boxrec.com, debutó a nivel profesional en 1996 y su última pelea fue en mayo de 2019. Mientras, Chávez es uno de los mejores boxeadores en la historia. Ganó títulos en tres divisiones y llegó a ser considerado el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Chávez amasó récord de 107-6-2, con 85 victorias por la vía del nocaut.

Ánimos caldeados

El pasado sábado, los ánimos se caldearon en la conferencia de prensa para promover el evento.

“Este viejito te dará la chinga de tu vida, me faltaste el respeto”, dijo Chávez.

Chávez, a punto de cumplir 59 años, ha realizado varias peleas de exhibición en los últimos años con el fin de recaudar fondos para ayudar a personas sin recursos y el sábado se propuso difundir su pelea con el hijo de Camacho, pero estuvieron a punto de llegar a los golpes.

El caribeño ofendió al excampeón mundial con palabras altisonantes, ante lo cual el boxeador retirado prometió desquitarse en el cuadrilátero.

“Ya esto no es exhibición, va a ser una pinche pelea”, dijo Julio César, quien fue monarca del mundo en las divisiones superpluma, ligero y superligero.

En 1992, Chávez derrotó Héctor Camacho y retuvo el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea que el peleador retirado consideró como la más mediática de su carrera y que paralizó a todo México.

¿Cómo puedo ver la pelea?

La pelea será a cuatro asaltos. En la cartelera, titulada “Tributo a los reyes”, Chávez estará acompañado de sus hijos Omar Chávez, quien retará a Ramón “Inocente” Álvarez, hermano del campeón Saúl “Canelo” Álvarez; y Julio César Chávez Junior quien se medirá con Anderson Silva, excampeón de peso medio de la Ultimate Fighting Championship.

En la función hará su debut en el boxeo profesional Johan Álvarez, sobrino del “Canelo”.

La pelea será transmitida en modalidad pague-por-ver. En Estados Unidos, se puede comprar por $39.99 en el sitio web https://www.fite.tv/. La cartelera arrancará a las 9:00 de la noche.