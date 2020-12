Cuando Emmanuel “Manny” Rodríguez y Reymart Gaballo suban al ring para el duelo entre ellos la noche del sábado estarán en igual de condiciones.

Ninguno tuvo una considerable cantidad de tiempo para estudiar el estilo del otro dado que Gaballo es el sustituto de Nonito Donaire, quien tuvo que retirarse del encuentro contra Rodríguez debido a que dio positivo al virus COVID-19.

“Me siento bien. Física y mentalmente estoy en excelente condición listo para lo que traiga el sábado”, dijo Rodríguez el jueves durante la conferencia de prensa con los participantes del evento que tendrá como escenario el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut.

“Mi preparación no se ha afectado por el cambio de oponente. Son rivales similares. La única diferencia es que Gaballo es más joven y Donaire tiene más experiencia. Tendré de frente a un rival complicado, pero estará listo. Me he preparado para los 12 asaltos. Él (Gaballo) tendrá su plan de pelea y tenemos el nuestro. Confío que saldré con el triunfo”, agregó.

Gaballo tampoco expresó preocupación ante la alteración de planes a última hora.

“Estoy concentrado en esta pelea. Ha transcurrido más de un año desde mi pasada pelea así que he estado en el gimnasio a pesar de que no tenía algo en agenda. Siempre estoy en condiciones”, sostuvo Gaballo.

“Cuando me dijeron que podría remplezar a Donaire, no lo pensé dos veces. Se suponía que peleara contra Juan Carlos Payano el 1 de agosto, pero fue cancelada. Después iba a ser José Velasquez antes de que me preguntaron si peleaba contra Rodríguez”, continuó.

Gaballo reconoció la calidad de oponente que anticipa de Rodríguez.

“Es un buen boxeador y será una buena pelea para mí. Hay excelentes boxeadores en la divisón gallo y quiero que me consideren uno de ellos”, concluyó.

El evento será transmitido por Showtime desde las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.