McWilliams Arroyo cumplió con su gran objetivo de convertirse en campeón mundial. Sin embargo, un sello de “interino” acompaña ese cinturón de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esta noche, Arroyo (21-4, 16 nocauts) tendrá la oportunidad de abandonar ese interinato y convertirse en el campeón indiscutible mosca del CMB cuando finalmente choque en el ring con el monarca mexicano Julio César Martínez (18-1, 14 nocauts).

La pelea Arroyo-Martínez, otro capítulo en la larga e histórica rivalidad boxística entre Puerto Rico y México, será la reyerta coestelar de la cartelera que será protagonizada por el enfrentamiento entre Demetrius Andrade y Jason Quigley por la faja mediana de la Organización Mundial de Boxeo.

La cartelera, que se celebrará en New Haven, será transmitida por DAZN.

Para Arroyo, será finalmente la oportunidad de pelear contra el campeón Martínez luego que la reyerta entre ambos fuera pospuesta en dos ocasiones. En febrero pasado, Martínez se lesionó previo a la pelea y eso resultó en que Arroyo enfrentara a Abraham Rodríguez por el título interino, combate que el boricua ganó por nocaut técnico en el quinto asalto.

PUBLICIDAD

Para Arroyo, el largo tiempo de espera para finalmente enfrentar a Martínez le es indiferente. Esta noche, intentará aprovechar la oportunidad al máximo.

“Esto es boxeo, son cosas de la vida. Pero, lo importante es que vamos a vernos las caras mañana (hoy). Espero que la fanaticada pueda disfrutar de esta pelea que tanto ha esperado”, expresó Arroyo vía telefónica a El Nuevo Día tras el pesaje de ayer, en el que paró la báscula en 111.6 libras. Martínez, por su parte, pesó 111.4.

Arroyo, de 35 años y parte de Miguel Cotto Promotions, atraviesa un buen momento. Ha ganado cuatro peleas consecutivas, tras un tramo en el que perdió tres de cinco, y su carrera parecía tambalearse.

Una de esas derrotas fue contra el nicaragüense Román “Chocolatito” González en el 2016, cuando el centroamericano era considerado uno de los mejores libra por libra del mundo. Esa pelea fue, precisamente, por el título que tiene Martínez. El boricua perdió por decisión unánime, pero reconoce que esa pelea contra González, en un gran escenario, fue parte del camino que debió tomar para la oportunidad que tendrá el viernes. Por tal razón, no habrá nerviosismo que valga en New Haven.

“Yo peleé contra Chocolatito cuando él era el numero uno libra por libra. Para mí, todas las peleas son importantes. Pero gracias a esa experiencia, eso me ayuda a salir preparado”, comentó Arroyo, natural de Fajardo. “Dios controla todo. Mi trabajo es entrenar y, gracias a Dios, esto es otra oportunidad que tengo. Hace tiempo se cuadró esta pelea, y esperamos que finalmente podamos salir por la puerta ancha”, expresó Arroyo.

PUBLICIDAD

En entrevistas previa a la pelea, Martínez ya ha hablado sobre posibles rivales de salir por la puerta ancha ante Arroyo. El fajardeño quedó indiferente ante esos comentarios.

“Yo no leo esas entrevistas, no leo esos comentarios. Mi meta es hacerme campeón, yo no le hago caso”, sentenció.