Luego del ‘no contest’ del pasado mes de noviembre, el boxeador puertorriqueño McWilliams Arroyo y el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Julio César Martínez, volverán a medirse en un ensogado el próximo 25 de junio en una pelea titular que se llevará a cabo en el Tech Port Arena, en San Antonio Texas.

Arroyo (21-4, 16 KO’s) y Martínez (18-2, 14 KO’s) se enfrentaron el 19 de novienbre de 2021. El fajardeño no logró alzarse con el cinturón de las 112 libras del CMB del azteca cuando el combate fue declarado un ‘no contest’ debido a una cortadura en la ceja derecha que el boricua sufrió en los primeros asaltos.

En ese momento, el puertorriqueño había esperado 16 meses y dos cancelaciones para medirse con Martínez.

“Estoy contento ya que espero que esta vez el público pueda ver una gran pelea, será muy diferente, esta vez nos avisaron con mas tiempo y utilizamos mucho más compañeros de guanteos para esta pelea y la preparación ha sido muy buena”, expresó Arroyo en declaraciones escritas.

“Si hago lo que debo hacer, entiendo que puedo virar con el título a Puerto Rico”, añadió el púgil.

El entrenador del boricua, Anthony Otero, se mostró confiado en el trabajo que han realizado para este próximo combate, que podrá ser visto a través de la aplicación DAZN.

“Hemos hecho nuestra parte en nuestra preparación, un trabajo de excelencia, todo lo que le he pedido me lo ha cumplido al pie de la letra, trabajamos en nuestras fallas, errores que se cometieron en el primer combate que no podemos cometer, eso nos costó la pelea”, dijo Otero.