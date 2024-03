“México contra México”: Canelo Álvarez rompe su palabra y expondrá sus títulos ante Jaime Munguía en mayo

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez rompió su palabra de que no pelearía contra sus compatriotas al anunciar este viernes que expondrá sus títulos mundiales del peso supermediano ante Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Desde hace un par de años el campeón, en medio de críticas, dio sus razones por las que no combatiría ante sus compatriotas.

“Cuando digo que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México. No quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo, por eso lo digo”, dijo en septiembre del 2022 a sus detractores del porqué no pelearía ante pugilistas de su país.