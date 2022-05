Caguas. Miguel Cotto ha reiterado que nunca tuvo como meta ver su nombre entre los inmortales del Salón de la Fama del Boxeo, pero agradece el que hayan reconocido el trabajo que hizo durante sus 29 años de carrera.

A poco más de dos semanas de que finalmente una su nombre al de los otros 12 boricuas que ya están en el recinto ubicado en Canastota, Nueva York, el múltiple campeón mundial no ha visualizado cómo será ese 12 de junio cuando finalmente sea exaltado. De lo que está seguro es de que se disfrutará la actividad junto a su familia.

Lo que sí extrañará será contar con la presencia física de su fenecido padre, Miguel Cotto Carrasquillo, a quien le reconoce ser el artífice de su carrera como boxeador y de lo que es como persona.

“Yo no hubiera recibido ninguna de las cosas que he recibido en mi vida si no hubiera tenido la guía de ese gran señor”, logró decir Cotto antes de tomarse unos segundos para dominar las lágrimas.

“Más que una validación para mi trabajo, es una validación del trabajo y el esfuerzo de mi papá y de mi mamá. Para dejarles saber que valió la pena. Una vez me preguntaron que qué legado quería dejar en el boxeo. Mi respuesta fue que no quería dejar ningún legado en el boxeo. Yo tengo cuatro hijos y si el mensaje y la educación que mis viejos pudieron dejar en mí, se las puedo transmitir y ellos la pueden transmitir a sus hijos, ese será el legado de doña Juana y don Miguel”, agregó mientras limpiaba sus lágrimas.

Su vida fuera del ensogado

El otrora peleador —que hoy acudió al entrenamiento público que realizó el campeón Edgar Berlanga y otros peleadores en el gimnasio que lleva el nombre de su progenitor— disfruta su vida fuera de los ensogados y no piensa en las cosas que se le quedaron sin hacer durante su carrera deportiva.

“Lo que no fue, no será”, dice.

Su enfoque ahora está puesto en sus cuatro hijos y en terminar su crianza, y si llegan los nietos, serán muy bienvenidos.

“Quiero terminar de educar a mis hijos, y sentarme a que lleguen los nietos a la casa”, expuso.

¿Ya estás preparado para los nietos?, se le preguntó.

“Para eso no hay preparación. Llegarán, los acurrucaré, los alcahuetearé hasta más no poder y cuando me canse se los entregaré a sus padres”, dijo sonriente.

De hecho, Miguel se visualiza como un abuelo consentidor, tal y como lo hizo su padre cuando él le llevó sus hijos.

“Viendo como fue mi papá con nosotros y como fue cuando le llevamos los nietos. Ver su cambio de temperamento y de disciplina con ellos, me deja entender que los padres están para educar y hacer de sus hijos los mejores seres humanos que puedan ser y el abuelo está para disfrutar a sus nietos”, sostuvo.