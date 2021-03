Emanuel “Vaquero” Navarrete está listo para comenzar su campaña del 2021 reviviendo una de las más históricas rivalidades del boxeo.

El púgil mexicano realizará la primera defensa del cinturón de la categoría pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 24 de abril contra el puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

“Soy un peleador al que le gusta enfrentar a los mejores, y mi reto ahora es vencer a Díaz”, dijo Navarrete mediante una comunicación escrita. “Sé que es un buen peleador y estoy seguro que le daremos un gran espectáculo a la gente de Florida y a los que nos vean pelear por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. El 24 de abril demostraré que soy el mejor peso pluma del mundo. No dejaré que se lleve mi campeonato a Puerto Rico. El título se queda conmigo en San Juan Zitlaltepec, México”, agregó.

Sin embargo, Díaz sostuvo que tiene otras ideas en mente en su segunda pelea por un campeonato mundial. En julio de 2018, perdió ante el japonés Masayuki Ito cuando disputaron el título júnior ligero de la OMB. Desde entonces, ha ganado tres de cuatro combates. Su segunda derrota vino ante Shakur Stevenson en el 2019.

“Una vez más se me ha dado la oportunidad de convertirme en campeón mundial, pero esta vez hay algo muy diferente. No fallaré. Traeré ese título mundial tan necesario a Puerto Rico. Este es mi momento de convertirme en un campeón mundial. Vivo para hacer feliz a mi familia y es hora de cambiar sus vidas. El 24 de abril, no hay dudas de que lo haré, convirtiéndome en campeón mundial”, sostuvo Díaz.

En la pelea coestelar, el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga, quien tiene records de 16-0 con 16 nocauts en el primer asalto, subirá de escalón en oposición cuando se mida a Demond Nicholson en una pelea programada para ocho asaltos.

“No me gusta hacer predicciones, pero asegúrense de sintonizar. Quiero mostrarle quien soy a todos los fanáticos”, advirtió Berlanga. “El 24 de abril será el comienzo de un gran 2021 para mi equipo. Lo tomo una pelea a la vez y este es solo otro paso hacia mi objetivo de convertirme en campeón”.

Nicholson no se deja intimidar por la racha de nocauts de Berlanga.

“Tengo la experiencia. Cuando comencé, también estaba noqueando a todos mis rivales en el primer round. Tengo 20 nocauts y eso habla por sí solo. Si miras a sus oponentes, los noquearía a todos. ¿Está listo para el siguiente nivel? Puede que esté listo, pero no estará listo para mí”, afirmó Nicholson.

Las peleas preliminares contarán con una gran cantidad de favoritos de los fanáticos puertorriqueños. El fenómeno de 18 años, Xander Zayas, el contendiente júnior wélter Josué Vargas, el invicto peso pluma Orlando González, el júnior ligero Henry Lebrón, el peso ligero Joseph “Blessed Hands” Adorno y el prospecto júnior pluma Jeremy “Magic Hands” Adorno.

El evento contará con una limitada cantidad de espectadores.