Oleksandr Usyk defiende con éxito sus títulos de los pesados en la revancha ante Tyson Fury

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con las puntuaciones de los jueces, Usyk insinuó que no es su papel cuestionar, sino boxear.

Fury tenía una barba tan frondosa como la de Santa Claus menos de una semana antes de Navidad, pero el púgil de 36 años entró sin afeitarse y vistiendo una brillante bata roja con temática navideña, al compás de la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey mientras caminaba hacia el ring.