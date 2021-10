Cada vez que trascienden sucesos como los de los boxeadores Félix Verdejo y Juan Manuel “Juanma” López, se aviva la discusión en torno a la presunta relación entre este deporte y los incidentes de violencia por los que se les acusa a ambos púgiles.

Verdejo, en su caso, fue acusado del asesinato de la joven Keishla Rodríguez, mientras que López enfrenta siete cargos de violencia doméstica contra su expareja Andrea Ojeda Cruz

De hecho, muchos peleadores sufren el estigma de “ser seres violentos” porque practican el deporte del boxeo.

Sin embargo, tanto deportistas como entrenadores y promotores han insistido que esto no es así y han traído a colación que en el boxeo se predica la disciplina y el respeto hacia las otras personas. Asimismo, lamentan la generalización que se hace en el sentido de que, si alguien practica el boxeo, es una persona violenta.

Uno de ellos es el boxeador Orlando “Capu” González, quien ha sido vocal en el sentido de que este deporte no debe ser culpado por las acciones violentas que se le imputan a Verdejo y López.

Al asumir la defensa del deporte que practica, el peleador sostuvo que ha sido testigo del trabajo que han realizado cientos de entrenadores en el país, que el usan el boxeo como herramienta para ayudar a jóvenes que provienen de estratos menos privilegiados.

También llamó la atención sobre la falta de estímulo para que esos mismos atletas se eduquen y obtengan un título universitario. Este detalle es sumamente importante para el peleador, quien tiene un bachillerato en sociología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y planea estudiar Derecho.

“Esto no es por una cuestión de prestigio, es una cuestión de educación, de conocimiento y de reconstruirnos como personas”, apuntó el aguadillano, quien este sábado se medirá al cubano Robeisy Ramírez como parte de la cartelera Tyson Fury-Deontay Wilder 3 en Las Vegas, Nevada.

¿Qué hace falta para acabar con la estigmatización del deporte que practicas?, se le preguntó a González.

“Hace falta apoyo continuo del Departamento de Recreación y Deportes a los cientos de voluntarios que trabajan día a día sin que nadie los reconozca, sin que los ayuden, ni les briden las herramientas”, estipuló el joven que se formó en el gimnasio Atlantic Boxing Club, en Aguadilla, creado por sus progenitores con ayuda de la comunidad.

Añadió el que tanto la Federación Puertorriqueña de Boxeo como la Comisión de Boxeo deben impulsar que los púgiles se eduquen para prepararse en caso de no tener una carrera lucrativa en el boxeo rentado. Sobre este particular sugirió el que el boxeo sea parte de la programación deportiva de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) para que los atletas tengan un incentivo para estudiar.

Sin pretender justificar comportamientos violentos de naturaleza alguna, González señaló que las situaciones de desventaja económica y social en las que viven muchos de los atletas no son tomadas en consideración.

“Estos son elementos que a la hora de calificar a los boxeadores como ‘personas violentas’, no se toman en consideración. Solamente se mira el deporte. Sin embargo, el deporte es la herramienta con la que canalizamos todas las cosas que nosotros vivimos fuera de las cuatro paredes de un gimnasio”, apuntó.

“Hay muchos elementos detrás, elementos específicamente sociales”, agregó.

González reconoció que el país vive una crisis de violencia de género, que se ha agudizado en los últimos tiempos. Igualmente, lamentó que -en casos de alto perfil- la atención se centre en las figuras públicas y no en las víctimas.

“Yo tuve un debate a través de las redes sociales con reconocido senador precisamente por eso. No solamente por el hecho de que se haya señalado a los boxeadores de manera general como personas violentas. Si no porque se utilizó ese momento particular para desviar la atención de lo que verdaderamente era importante, que era el tema de la víctima. El tema de que no tenemos un currículo de educación riguroso para que cosas como esta no vuelvan a pasar independientemente sean boxeadores, peloteros, baloncelistas...”, expresó.

El debate al que hace alusión el peleador invicto en 17 salidas fue con el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, quien preguntó en su cuenta de Twitter si no era “hora de reevaluar nuestro culto por un ‘deporte’ cuyo contenido es la agresión”. El político hizo la observación en medio del furor desatado por el caso de Verdejo.

Entre las varias cosas que González le señaló a Bernabe en ese momento era que el problema no era el boxeo, sino cosas como “la falta de un currículo con perspectiva de género, un estado de emergencia riguroso en acción y no en papel, legisladores comprometidos con mover agendas que le permitan a nuestras mujeres andar libres y seguras por nuestras calles. No es el BOXEO”.

Añadió que este deporte le había enseñado “respeto, competitividad, disciplina y fue una vía de escape de lo que vivía día a día en mi barrio. Además, me ha regalado un acceso a los medios para expresarme y luchar en pro de causas sociales en las que creo”.

González también recordó que en todos los deportes enfatizan el elemento de la disciplina, particularmente en el deporte de las narices chatas.

“La disciplina es el elemento fundamental de la vida y de todo atleta”, razonó.

“Yo respeto todos los deportes, pero en el boxeo vas a lograr muy poco –y cuidado si nada- sin disciplina. Así que yo creo que el boxeo no es el elemento principal por el que pasan estas catástrofes”, puntualizó.