En ruta esta noche a su tercera pelea en lo que va de año, solo un par de cosas hacen sentir al invicto peso pluma aguadillano Orlando González, que el mundo está atravesando por una pandemia.

El “Zurdo de Oro”, con récord de 15-0 y 10 nocauts, combatirá por segunda vez desde que el COVID-19 paralizó la actividad deportiva a nivel mundial en marzo, por lo que, en lo que a él y el boxeo concierne, no es mucho lo que se ha afectado.

El prospecto firmado por la empresa Top Rank, viene de pelear en la ‘burbuja’ de la compañía en Las Vegas, Nevada en junio, cuando derrotó por decisión unánime en ocho asaltos a Luis Porozo, con marca de 15-2 y ocho nocauts al momento de enfrentarse al boricua.

Hoy, en una cartelera de la empresa All Star Boxing, del promotor puertorriqueño radicado en Florida, Félix “Tutico” Zabala, González volverá a pelear donde mismo lo hizo para su primer compromiso de 2020, el Osceola Heritage Park en Kissimmee. Otra razón para sentirse cómodo, pues está en ‘territorio’ de puertorriqueños aunque la cartelera se celebrará sin público.

PUBLICIDAD

El cartel, de unas cuatro peleas, subirá a escena a partir de la medianoche y la afición local podrá observar al boricua a través del canal Punto 2, cuando se mida al mexicano Diuhl Olguín, con registro de 14-3-4 con nueve nocauts.

“Me siento bien confiado. Con la oportunidad que me dio Top Rank, de pasar por la burbuja durante la pandemia, ya tengo esa experiencia del lado de acá. Eso me ayuda mucho, sobre todo por la confianza. Aunque sigue siendo complicado todo el proceso protocolar, de examinación y eso. Pero gracias a esa experiencia, todo se facilita ahora. Me siento mejor preparado”, dijo González en conversación telefónica con El Nuevo Día.

González, quien espera salir por la puerta ancha en este combate y que esto a su vez le permita realizar otro combate más en lo que resta del año, dijo que a pesar del COVID-19 y todas las restricciones en Puerto Rico que le impedían moverse libremente, ha podido entrenar sin mayores contratiempos. Y de hecho, siente que para este combate tuvo mejor acondicionamiento que para el anterior contra Porozo.

“A diferencia de la pelea del 26 de junio, que la orden ejecutiva estaba bien estricta, en esta ocasión (la nueva orden) fue terminando mi preparación, cuando empezaron a cerrar los gimnasios”, dijo refiriéndose a la decisión del gobierno de dar marcha atrás en la apertura de ciertos sectores, por el repunte de contagios ocurrido a partir de julio.

“Para esta pelea se dio una tendencia bien positiva, de que como hay muchos puertorriqueños peleando afuera, pues hay muchos peleadores haciéndose las pruebas. Eso nos da confianza de hacer más guanteos, aunque sigue siendo limitado”.

PUBLICIDAD

El invicto peso pluma dijo que con la ayuda de su empresa, también se movió para asegurarse de tener un entrenamiento adecuado en su casa durante todo el tiempo que ha durado la cuarentena, y hasta reclutó a dos compañeros de guanteo a quienes acuarteló en su hogar.

En ese sentido dijo sentirse más cómodo entrenando en Puerto Rico aunque hayan más restricciones.

“En Estados Unidos se está entrenando más pero hay más riesgo”, agregó por los contagios.

Y tan cuidadoso como ha sido para protegerse el COVID-19, González procurará serlo esta noche contra Olguín, aunque reconoce que su récord no asusta. El mexicano viene de perder cuatro de sus últimas seis peleas, y en otra tuvo un empate. Su única victoria en ese lapso fue en mayo de 2019.

“Olguín es un peleador, que es el tipo de prueba que se le echa a los prospectos, para probar algo específico”, reconoció el boricua.

Y es que aunque solo ha ganado una vez en sus últimos seis enfrentamientos, Olguín se ha ido a la distancia en todas sus derrotas. Por eso, González sabe que tendrá que trabajar mucho esta noche, en un combate pactado a ocho asaltos.

“A pesar de su récord lo tomo con seriedad, porque aunque no ha ganado, es un peleador que llega a la distancia. Y en esa pelea que empató, fue contra un invicto (Anthony Reyes, 7-0, 5 KO). E incluso hace dos años sorprendió a un contendor mundial, Horacio García”, resaltó González.

“Es un peleador de cuidado, aunque en el papel no parece de cuidado”.

González dijo que los planes iniciales para 2020 eran hacer cinco combates, por lo que a pesar de la pandemia, no se siente que esté muy lejos.

“A pesar de la pandemia vamos por buen camino. Gracias a la burbuja hemos podido pelear. Pero uno de los planes era clasificarme entre los primeros 40 del mundo. Eso se ve trastocado por la pandemia. Ahora, lo importante es mantenerme activo y desarrollándome. Y obviamente, salir con la mano en alto (hoy) para cerrar el año con una pelea más”.