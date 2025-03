Sin presión por pelear en México

El deportista villalbeño sostuvo que pelear ante un méxicano en México no le causa presión, pues no es la primera vez que está en una situación similar, y expuso que pelear en la isla puede ser más difícil por las expectativas de los fanáticos.

“No hay presión porque siempre hemos peleado fuera de nuestra zona de confort y es mejor así. Al final del día yo me subo con él (al cuadrilátero) y no con la fanaticada de allá. Eso no me pone ningún tipo de presión”, expresó el atleta.