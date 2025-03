Cano Hernández es meritorio de una seriedad tal. El mexicano no solamente le pidió a Collazo en persona una oportunidad titular, sino que el día en que lo hizo noqueó a un rival invicto en Nicaragua ante la presencia del boricua en el ringside .

“Eso ha sido posible por el trabajo que he hecho. He trabajado fuerte desde aficionado, desde que debuté profesional y nos falta todavía cosas que aprender, boxeadores que enfrentar. En tan poco tiempo estamos bien adelantados en el boxeo. Gracias a Dios no ha ido bien”, afirmó Collazo.