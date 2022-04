El mexicano Oscar Valdez no siente que su próxima pelea ante el púgil de descendencia boricua Shakur Stevenson sea un nuevo capítulo de la legendaria rivalidad boxística entre México y Puerto Rico, como ha clamado su contrincante.

Valdez, que se medirá a Stevenson este próximo sábado, 30 de abril en Las Vegas en una pelea para unificar los cinturones de las 130 libras, entiende que el campeón júnior ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no posee el estilo de boxeo aguerrido que distingue a los peleadores boricuas.

“Yo sinceramente lo veo como un peleador norteamericano. Peleador que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, así que no lo visualizo como un boricua o un puertorriqueño”, estipuló en una conferencia de prensa Valdez, quien expondrá su correa júnior ligera del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Creo que tienen diferentes estilos. Normalmente, cuando uno se enfrenta a un boxeador boricua, es de más choque, de más guerra. Una pelea que al público le gusta ver. A la gente le gustaba ver a Tito Trinidad porque se subía al cuadrilátero y le gustaba pelear. A la gente le gustaba ver a Miguel Cotto porque se paraba en el cuadrilátero y daba buenas peleas. Todos los peleadores boricuas se identifican de esa manera. Dan un buen espectáculo al público”, agregó el atleta de 31 años al referirse a las batallas que Trinidad y Cotto tuvieron contra púgiles mexicanos.

En el caso de Tito -por ejemplo- se recuerda su luchada victoria ante Fernando Vargas en un choque unificatorio en el peso súperwelter celebrado en diciembre de 2000 en Las Vegas. Cotto -mientras tanto- tuvo dos épicas reyertas ante Antonio Margarito.

Stevenson, de padre boricua, ha señalado que desea explorar su lado puertorriqueño e informó que utilizará una trusa con la bandera de Puerto Rico para la pelea del sábado que se escenificará en el MGM Grand Garden Arena. El atleta -que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde ganó plata- apuntó que no desea forzar este aspecto de su vida y precisó que la reyerta ante Valdez constituye otro episodio de la guerra entre Puerto Rico y México.

Sin embargo, esto no parece convencer a Valdez (30-0, 23 KO’s) para quien Stevenson (17-0, 9 KO’s) tiene un estilo muy norteamericano.

“En el caso de Shakur Stevenson tiene un estilo más norteamericano, más boxeador, le gusta desplazarse. Así lo visualizo. Pero espero lo mejor de Shakur Stevenson. Yo vengo bien preparado y vengo a dejarlo todo arriba del ring”, apuntó.

Oscar Valdez expondrá su correa júnior ligera del Consejo Mundial de Boxeo. (Suministrada / Top Rank)

Una oportunidad de redención

El peleador sonorense ha señalado en repetidas ocasiones que esta pelea es una oportunidad para redimirse luego de su victoria ante el brasileño Robson Conceicao en un controversial fallo que puso en la mirilla una vez más a los jueces de una pelea.

En ese combate, celebrado el 10 de septiembre de 2021, el brasileño dominó gran parte de la pelea, pero las tarjetas cerraron con puntuaciones 115-112, 115-112 y 117-110 a favor del campeón defensor. Antes de la pelea, el mexicano dio positivo a fentermina en un examen antidopaje.

“Lo he dicho en varias ocasiones. Mi última pelea no fue de mis mejores espectáculos, creo que fue de los peores. Siento que es mi oportunidad para demostrar todo lo que he logrado en mi carrera porque la verdad es que le he dedicado muchos años de esfuerzo, sacrificios y ganas de tener el nombre que tengo. Sé que si le gano a Shakur Stevenson me pondría un poquito más cerca de la lista en la que quiero estar, del mejor libra por libra y -en un futuro- estar en la de los mejores boxeadores mexicanos de la historia”.