Pitufo Díaz regresa con un contundente nocaut y reta al campeón mundial Lamont Roach

“Venimos a pelear con los grandes. Estoy aquí para pelear con los mejores. Lamont, si quiere, mañana mismo peleamos. Los planes de Dios no puedo cambiarlos. Lo más seguro quiere que sigua demostrando que existe y cómo puede cambiar a una persona. Si es así, que Dios mande. Si no, cuando tenga 30 años y 11 meses me retiro. La AMB me aprecia bastante. Creo que una peleíta más y vamos por un campeonato mundial”, indicó.