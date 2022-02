El promotor de la puertorriqueña Amanda Serrano dijo este miércoles en la primera conferencia de prensa para promocionar su combate ante la campeona indiscutida del peso ligero, Katie Taylor, que el 30 de abril el promotor Bob Arum se comerá sus palabras por lo que dijo a principios de esta semana con relación al evento que estelarizará el cartel a presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pelea, que desde ya ha sido catalogada como la más importante en la historia del boxeo femenino —al punto de que por primera vez un combate entre dos mujeres será el evento estelar en el importante escenario considerado la meca del pugilismo—, fue menospreciada en cierta manera por el legendario promotor Arum, cuando se le cuestionó en la prensa de Estados Unidos si temía que podía restarle audiencia a la que él presentará en la costa oeste, en Las Vegas, entre Shakur Stevenson y Óscar Valdez.

Ambos son campeones de las 130 libras y unificarán sus títulos de la OMB y el CMB, respectivamente. La pelea será transmitida por la cadena ESPN.

Y cuando Arum fue abordado respecto al programa que estelarizarán Serrano y Taylor, que sera transmitido por la plataforma digital DAZN, este contestó que generalmente los fanáticos no hacen caso a peleas de mujeres.

“Por muy buena que sea esa pelea, por la razón que sea, la gente particularmente no le presta atención a las peleas de mujeres. La respuesta es que ESPN contraprogramó [Stevenson-Valdez] y no podría importarles menos. No quiero denigrar ese combate, no quiero que me acusen de ser un antimujeres en el deporte, pero esto es como comparar la Premier League con el fútbol femenino”, declaró Arum.

Las críticas no se hicieron esperar, y así como reaccionó de inmediato el promotor de Serrano, Jake Paul, cuando Arum hizo esas declaraciones, este miércoles volvió a tronar contra el veterano promotor.

“Es el momento de comenzar a mostrar el compromiso que ha hecho (Amanda) y mostrarle al mundo lo importante que es el boxeo femenino para personas como Bob Arum”, dijo Paul en tono sarcástico. “Se equivocó cuando hizo sus comentarios a principios de esta semana, y se va a tener que comer sus palabras el 30 de abril; va a ver cuán impactante es esta pelea. Así que estoy emocionado de estar aquí y que hagamos historia”.

La irlandesa Katie Taylor posee las cuatro fajas de las 135 libras en los cuatro principales organismos boxísticos del mundo. Es una peleadora invicta con marca de 20-0 con seis nocauts, que expondrá sus títulos ante Serrano, cuya foja es de 42-1-1 con 30 nocauts.

Serrano, por su parte, hace mucho tiempo viene haciendo historia pues es la única fémina en el boxeo con campeonatos en siete divisiones distintas.