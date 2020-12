El 5 de diciembre, Miguel Cotto Promotions rompió el hielo cuando presentó en Puerto Rico la primera cartelera de boxeo rentado desde que comenzó la pandemia por el COVID-19 a mediados del pasado marzo, y fue permitida bajo unos estrictos protocolos de salubridad.

Eso no significa que otros promotores en la isla también hayan recibido la luz verde para seguir los mismos pasos. Un puñado de promotores aseguraron por separado sentirse desilusionados por la limitada atención que el sector ha recibido de las autoridades en comparación con el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El BSN pudo reanudar su interrumpido torneo en una sola sede, en la 'burbuja' instalada en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande, y recibió ayuda por parte del gobierno. (José Santana / BSN)

“Estoy a la espera de que nos permitan dar boxeo. He enviado cartas a Adriana Sánchez Parés (secretaria del Departamento de Recreación y Deportes) y no contesta. El último correo electrónico que envié fue en octubre y la respuesta fue que no podía ni siquiera en un parque de pelota por la orden ejecutiva”, aseguró Javier Bustillo, de Universal Promotions.

“Estoy disponible para hacer eventos, pero si no obtengo los permisos no puedo planificar una fecha y hacerle ofertas a los boxeadores quienes son los que están sufriendo porque no tienen un taller de trabajo”, afirmó.

Para el promotor Javier Bustillo no tiene sentido que se permita que cientos de personas acudan a centros comerciales pero no se permita celebrar carteleras de boxeo con público limitado y guardando distanciamiento.

Bustillo señaló que el DRD no ha sido diligente en la estructuración de unos planes que permitirían las carteleras sin espectadores o, al menos, con una cantidad limitada de personas.

“Me enteré por la prensa que le dieron permiso a Miguel Cotto y me alegro porque hace falta hacer boxeo, pero nunca me invitaron para conocer los procesos, simplemente me han dicho que no se pueden hacer eventos de deportes. Los alcaldes tampoco saben y no podemos separar un coliseo. Hasta que no conozca las reglas de juego, no puedo moverme. No tiene sentido que le permitan a cientas de personas ir a un centro comercial, pero a una cartelera donde hay distanciamiento no. Es cuestión de hacerle justicia a todos los sectores porque el boxeo ha sido marginado”, continuó diciendo Bustillo.

“ La realidad es que al DRD no le importa (el boxeo), como hicieron con el béisbol y el baloncesto. Todos los deportes son buenos, pero por el boxeo no hacen. No hay manera de hacer carteleras sin espectadores. Tampoco quiero que me pongan limitaciones. Estoy dispuesto al uso de la mascarillas y tomar la temperatura, pero cuando uno observa que los centros comerciales o las grandes cadenas de tiendas no tienen limitaciones, es lógico pensar que simplemente no les importa el boxeo. ” Juan Orengo / Promotor de boxeo

Juan Orengo, de Fresh Productions Boxing, coincidió que la falta de iniciativas lo están forzando a considerar establecerse en otro mercado.

“Al DRD no le interesa el boxeo. Una vez nos permitan tener público en las carteleras, empiezo nuevamente. Si no, me voy para Orlando (Florida), donde estoy haciendo las gestiones para obtener la licencia de promotor. Si se abre la isla para finales de febrero, hago carteleras, porque tengo plazas en Fajardo y Cataño con alcaldes que quieren hacer boxeo. Tengo los boxeadores y estoy en comunicación con una cadena de televisión, pero si no se permite me voy para Orlando”, aseguró Orengo.

“En Florida me la están poniendo fácil para que vaya para allá porque conocen a mis boxeadores. Quiero traer grandes eventos para Puerto Rico, pero cuando el estado de Florida me ofrece un presupuesto para hacer un evento en Orlando, la decisión es más fácil”, agregó.

Asimismo, Orengo advirtió que la presencia de espectadores es crucial para la supervivencia financiera de los promotores.

“La realidad es que al DRD no les importa (el boxeo), como hicieron con el béisbol y el baloncesto. Todos los deportes son buenos, pero por el boxeo no hacen. No hay manera de hacer carteleras sin espectadores. Tampoco quiero que me pongan limitaciones. Estoy dispuesto al uso de la mascarillas y tomar la temperatura, pero cuando uno observa que los centros comerciales o las grandes cadenas de tiendas no tienen limitaciones, es lógico pensar que simplemente no les importa el boxeo”, afirmó.

Por el momento, Raúl Pastrana, de Spartan Boxing, no tiene en agenda hacer funciones en la isla.

“No he dicho que no haría más eventos en Puerto Rico, pero sí tendría que disminuir la cantidad por la incertidumbre del coronavirus. Tan pronto se abra esa brecha, comenzaremos a dar eventos. No he visto ayuda por parte del gobierno y entiendo que nuestro deporte es seguro siempre que se sigan los protocolos. Hemos visto que las cosas han salido bien en las ‘burbujas’ de Top Rank y Premier Championship Boxing (PCB). Esperaremos para cuando sea el momento correcto”, indicó Pastrana.

Bustillo confía que las prácticas dentro del DRD sean distintas una vez Pedro Pierluisi sea juramentado como gobernador.

“Espero que con el cambio de gobierno, la persona que sustituya a Sánchez Parés venga con una mentalidad a favor del boxeo, porque los muchachos son los más perjudicados. Los promotores queremos hacer boxeo y le pido a Pierluisi que se trabaje para que todos tengamos esa oportunidad”, concluyó Bustillo.