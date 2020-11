La noticia de que el gobierno le dio una oportunidad a Miguel Cotto Promotions para celebrar una cartelera sin público el próximo 5 de diciembre fue celebrada por dos promotores que entienden que esta decisión abonará al reinicio de la actividad deportiva.

Peter Rivera, vicepresidente de PR Best Boxing Promotions, entiende que es beneficioso, aunque él esperará al próximo año para organizar un programa boxístico.

En el caso de Javier Bustillo, presidente de Universal Promotions, también catalogó de positiva esta movida. Sin embargo, criticó que se le diera esa oportunidad solo a esa compañía.

“Que bueno que por fin se dé la apertura a los deportes de contacto, como el boxeo, porque es algo que hace falta. Nos alegramos mucho y felicitamos al gobierno por esa decisión”, expresó Rivera a El Nuevo Día.

“Nosotros seguimos enfocados en el 2021. Creemos que sigue siendo un poco difícil hacer algo en esta época independientemente el gobierno lo está permitiendo. Hay lugares en los que se ha permitido hace tiempo y como que todavía no ha tenido resultados económicos”, añadió Rivera, cuya compañía se enfocará en montar un proyecto entre finales de enero o principios de febrero de 2021 si la pandemia no se recrudece.

Por su parte, Bustillo dijo estar sorprendido con la decisión porque cuando el buscó una oportunidad parecida, le dijeron que no.

“Yo estoy bien contento con eso porque si no se pueden hacer eventos, vamos a tener las puertas cerradas. A mí lo que sorprende es que yo estuve detrás de ellos, escribiendo, hablando públicamente, pidiendo audiencia, y las pocas audiencias que se pudieron hacer y contestación de emails fue que no. Surgió, y me sorprendió”, reconoció Bustillo.

“Me alegro porque finalmente se da, pero ellos (el gobierno) nunca me hablaron de la preocupación de que se hiciera sin público. Nunca me dijeron: ‘Mira, sí. Te damos permiso si es sin público’. Eso nunca me lo plantearon. Ellos hablaban de la pandemia, el contagio, los deportes de contacto físico, y me decían que no se podía”, argumentó el promotor ponceño.

La pasada semana, la compañía del retirado múltiple campeón mundial recibió el visto bueno del Departamento de Salud para presentar una cartelera de boxeo el 5 de diciembre en el coliseíto Pedrín Zorrilla, de San Juan, sin público presente.

Según Héctor Soto, vicepresidente de esa empresa, la pelea principal la protagonizará Danielito Zorilla (13-0), mientras Oscar Collazo (1-0) será el coestelar. Los contrincantes serán anunciados más adelante. Soto agregó que la cartelera se compondrá de seis peleas.

Esta sería la primera pelea profesional que se llevaría a cabo en la isla desde que se detuvo toda la actividad deportiva en marzo a consecuencia del cierre de emergencia decretado por el gobierno a causa de la pandemia de COVID-19.

Bustillo sostuvo que tiene fechas separadas en enero, pero mostró preocupación con lo que pueda pasar con el cambio de gobierno ocurrido a raíz de las elecciones del 3 de noviembre en la que el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi., mantiene una leve ventaja sobre su rival del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri.

“Yo voy a mirar qué va a pasar. Voy a hacer mi trabajo para poder hacer una cartelera a finales de enero con la preocupación de que este es un evento que necesita de seis a ocho semanas de promoción, por lo que debería empezar en diciembre”, puntualizó Bustillo.