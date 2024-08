¿Quién es la boxeadora italiana Angela Carini y por qué abandonó su pelea contra Imane Khelif?

Aunque Carini dijo que no estaba haciendo una declaración política sobre Khelif, quien fue descalificado del Campeonato Mundial del año pasado después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada, la medida reabrió el debate sobre el estatus de Khelif.

¿Quién es Angela Carini?

¿Cual es su origen?

“Mi hermano y mi padre me enseñaron a boxear”, dijo Carini. “Les debo todo a ellos”.

¿Qué pasó en su pelea contra Khelif?

Carini intercambió algunos golpes enérgicos antes de abandonar la pelea, algo que ocurre muy raramente en el boxeo olímpico. Carini no le estrechó la mano a Khelif después de que el árbitro la levantara formalmente. Lloró en el ring después de caer de rodillas.

Sus acciones provocaron un debate mucho más allá de París sobre si se debería haber permitido a Khelif competir después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada de la ahora prohibida Asociación Internacional de Boxeo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, discutió el tema con el presidente del COI, Thomas Bach, durante una reunión en París el viernes.

¿Por qué renunció?

“Me dolía la cara y la nariz”, dijo Carini, según el diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport. “Ya no podía respirar. Pensé en mi familia, miré a mi hermano en la tribuna y fui a mi rincón para retirarme… Nunca me habían dado un golpe tan fuerte”.