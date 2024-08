Taiwanesa Lin Yu-ting gana en su presentación en París 2024 en medio de polémicas de género

Lin y la boxeadora argelina Imane Khelif fueron descalificadas del Campeonato Mundial celebrado el año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo por supuestamente no aprobar las pruebas de elegibilidad de género, y su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha convertido en un tema divisivo a nivel internacional.

Lin es la cabeza de serie en la categoría femenina de 57 kilogramos en París, aunque la clasificación olímpica no suele ser un indicador de las posibilidades de medalla de una boxeadora. Ganó campeonatos mundiales en 2018 y 2022, pero la IBA la descalificó abruptamente durante la competición del año pasado, alegando que no pasó una prueba de género no especificada.