El peleador estadounidense Regis “Rougarou” Prograis mantiene todo su enfoque sobre el boricua Danielito Zorrilla, mientras se prepara para defender su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana, este próximo sábado.

Prograis (28-1, 24 KO’s) defiende su correa por primera vez luego de convertirse en dos veces campeón del mundo tras detener a José Zepeda en California en noviembre. El atleta se medirá a Zorrilla (17-1, 13 KOs) en un esperado regreso a su ciudad natal de Nueva Orleans.

“No es difícil concentrarse porque cuando peleas contra alguien que la gente dice que es menos que tú, esas son las peleas peligrosas y las difíciles, ya que no sabes lo que tienen, y necesitas lucir contra ellos”, dijo Prograis en un comunicado de prensa.

“No estoy mirando más allá de él, pero tienes en mente que hay peleas masivas por ahí, pero sé que no llegaré a ellas a menos que me ocupe de mis asuntos el sábado. Así que, hasta entonces, no pienso en nadie más porque es posible que no llegues allí”, añadió el monarca al referirse a una posible pelea de unificación ante Teófimo López.

La división de las 140 libras ganó un nuevo campeón el sábado cuando López (19-1, 13 KO’s) destronó al gobernante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Ring Magazine, Josh Taylor (19-1, 13 KO’s), en Nueva York.

Danielito Zorrilla buscará el título mundial de las 140 libras del CMB. (Ed Mulholland/Matchroom.)

Ese peso también tiene como campeones al puertorriqueño Subriel Matías en la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y a Rolando Romero con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Ya hay presión sobre mí mientras peleo en casa en Nueva Orleans. Mi gente viene a verme. Y sí, Teo ha hecho lo suyo contra Josh, así que todavía siento que soy el mejor en 140 libras, pero Teo merece su crédito, y se lo doy. Entonces, debo salir y verme bien y demostrar que soy el mejor, y luego podemos tener esa pelea para que no haya dudas”, reiteró Prograis.

“No puedes controlar lo que piensa la gente. Algunos pueden decir que soy el mejor, algunos ahora dirán Teo, Subriel Matias, algunos incluso podrían decir Rolly. Todavía siento que soy el mejor; me pones con Rolly, le ganaré. Pónganme con Teo, le ganaré. Pónganme con Matías, le ganaré. No podemos probar eso hasta que peleemos, pero así es como me siento, y la única manera de demostrarlo es pelear entre nosotros”, puntualizó.