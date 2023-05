El peleador boricua Danielito “El Zorro” Zorrilla ha pasado los últimos días revisando las redes sociales, que se han inundado de elogios hacia su compatriota Oscar “El Pupilo” Collazo, recién coronado campeón mundial de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Mientras navegaba por las redes, Zorrilla buscaba comentarios que lo reconocieran como el que pudiera ser el próximo monarca de Puerto Rico.

Para su sorpresa, eso no ha sido así. Sin embargo, no dejará que eso lo turbe de su empeño de dar una sorpresa y establecerse como el quinto boxeador en ostentar un título mundial cuando el 17 de junio rete al estadounidense Regis Prograis (28-1, 24 KO’s) en Nueva Orleans, Luisiana, por el cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Al contrario, toma esa ausencia en la conversación pública como una motivación para entrenar más duro y para sorprender a las personas.

Además de Collazo, los otros campeones vigentes del país son Amanda “The Real Deal” Serrano, Jonathan “Bomba” González y Subriel Matías.

“Yo me metí a las redes para investigar, y en realidad no me tienen presente. Creo que nadie me ve ganar. Esto me motiva. Me gusta porque lo veo como un reto. La gente menciona a Manny Rodríguez como el quinto, y él va a ser el sexto. Nadie me toma en consideración, pero yo voy a mí y esa noche voy a demostrar mucho y seré el quinto campeón mundial de Puerto Rico”, declaró Zorrilla en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Que no cuenten conmigo hará que la sorpresa sea más grande. Esto lo uso como motivación”, recalcó el peleador, que tiene marca de 17 victorias, 13 de ellas por nocaut, y una derrota.

El excampeón Emmanuel “Manny” Rodríguez tiene pautado medirse ante el nicaragüense Melvin López por la vacante faja de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el próximo 15 de julio en un lugar aún por determinarse.

Zorrilla reconoció que tiene ante sí un reto duro con Prograis, que también fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y monarca interino del CMB en las 140 libras. No obstante, insistió en que si lo consideraron para esta pelea, está al nivel de su oponente. Igualmente, señaló que el que la pelea sea en la casa del campeón, no lo saca de concentración.

“La pelea va a ser en su casa, con su promotora, con sus jueces... Va a ser con todo, pero eso no me va desenfocar”, dijo. “Yo le voy a quitar esa corona a Prograis”, recalcó.

Fue de vacaciones a Massachusetts y se quedó

El medallista de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 compartió que lleva unas dos semanas de entrenamiento en la ciudad de Springfield, Massachusetts, con Héctor Bermúdez.

Contó que llegó a ese estado para visitar a sus progenitores y sus hermanos en Boston, cuando recibió la propuesta de pelear con Prograis. Aunque le avisaron con un mes de antelación, decidió aceptar y moverse de ciudad para entrenar.

“Estoy ready pa’ cualquiera. No le tengo miedo a los retos. Para eso estamos aquí. Además, la carrera de los boxeadores es corta, por lo que no se puede perder oportunidades”.

Prograis iba a enfrentarse al australiano Liam Paro, quien se retiró por lesión.

Con Bermúdez ha aprendido a pelear “con maña”.

“Mi estilo de pelea era muy novato. Solo tirar puños y el boxeo es más que eso, es saber moverte, saber cuando agarrar y cuando no, saber cuanto ir para adelante y cuando para atrás. No es solo tirar puños”, articuló.

Esta cartelera se va a transmitir a través de la plataforma de DAZN a partir de las 9:00 de la noche, hora de Puerto Rico.