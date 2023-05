El nuevo campeón de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño Oscar Collazo celebró el haber firmado su nombre entre los monarcas que posee el país con su victoria del sábado en Indio, California, y reconoció que se sorprendió cuando el filipino Melvin Jerusalem no salió a pelear en el octavo asalto.

“Sinceramente, me sorprendió que no saliera. Porque como todo campeón uno no se va. Con todo el respeto que él (Jerusalem) se merece, no sabía que se iba a parar”, compartió el villalbeño luego de la reyerta en conversación telefónica con El Nuevo Día.

“Cuando veo que el referí levanta las manos, no sé cómo explicar lo que sentí en ese momento”, agregó el peleador boricua que más rápido se convierte en campeón.

Collazo acumula récord de 7-0, con cinco nocauts. Jerusalem, que perdió su cetro, quedó en 22-3, con 12 anestesiados. En la pelea del sábado, el boricua fue de menos a más. De hecho, comenzó a someter a su rival a partir de la cuarta vuelta con golpes al cuerpo y lo llevó a tocar la lona en el séptimo. Para el octavo round, la esquina del filipino dijo no más.

PUBLICIDAD

Al hablar de su plan de pelea, el villalbeño explicó que no se desesperó en esos primeros asaltos, cuando Jerusalem pareció ponerlo en aprietos y conseguir el control de la reyerta con sus rectos de derecha y su rapidez.

“No me desesperé como otras veces. Utilizamos la inteligencia y se logró”, expuso.

“Yo le di varias manos sólida, que yo vi que el echó para atrás y no estaba tirando. Yo quería acabarlo y escuché al árbitro decir que tirará o paraba la pelea. Cada round que pasaba después del cuarto, vi que fue bajado, tirando menor golpes y respirando fuerte. La clave fue tirar abajo”, estipuló el atleta de 26 años.

Defenderá en Puerto Rico

El púgil anunció que su primera defensa será en la isla en agosto. Aunque no tiene detalles adicionales en torno a la fecha y el contrincante, desearía que la pelea fuera en el sur del país.

“No sé decir dónde va a ser la pelea, pero me encantaría que fuera en el sur. Ponce, Juana Díaz... estaremos ready. Miguel Cotto Promotions ya tenía eso planeado, que hiciera mi primera defensa en agosto. Vamos a hacer algo grande”, dijo Collazo, que arribará a Puerto Rico este domingo a las 9:30 de la noche.