Desde que el boxeador boricua Edgar Berlanga regresó de su suspensión de seis meses por intentar morder al colombiano Alexis Angulo en una cartelera celebrada en Nueva York el verano pasado, muchas cosas han cambiado en su vida.

En primer lugar decidió ponerle fin a su relación profesional con la promotora Top Rank en enero pasado, aduciendo que no habían podido resolver “asuntos claves”. Un mes después anunció su asociación con el promotor Eddie Hearn y su compañía Matchroom Boxing, y en abril ya se anunciaba su primera pelea con esa empresa ante el irlandés Jason Quigley (20-2, 14 KO’s) en el Madison Square Garden, de Nueva York, el próximo 24 de junio.

Por si fuera poco se mudó a vivir de Nueva York a Tampa, Florida, junto a su esposa y su pequeño hijo de casi dos años, y regresó con su antiguo entrenador, Marc Farrait.

“The Chosen One”, como es conocido el peleador invicto en 20 salidas, ve estos cambios como algo positivo, logrando una mayor madurez, pero a la vez está algo inquieto ante su primera demostración con Matchroom Boxing.

“Estoy feliz”, compartió en una entrevista telefónica con El Nuevo Día para hablar de su nueva etapa y de la pelea en la que defenderá su faja NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 168 libras.

“Estoy con una compañía que cree en mí y comparte la misma visión que yo tengo de lo que quiero hacer con mi carrera. Eso es muy importante para mí”, agregó el peleador de 26 años.

Edgar Berlanga tiene récord de 20-0 con 16 nocauts. (Ramon "Tonito" Zayas)

Berlanga fue honesto al reconocer que su debut con Matchroom Boxing lo tiene ansioso “porque está con una nueva compañía” y porque los fanáticos le piden un nocaut.

Hay que recordar que el deportista ganó sus primeras 16 peleas por esa vía, todas en el primer asalto. Sus últimas cuatro victorias fueron decididas por los jueces.

“Sé que va a haber presión (el día de la pelea), pero siempre he podido manejar esa presión. Solo voy a seguir el plan de pelea y ejecutarlo el 24 de junio”, estipuló.

El boxeador compartió que decidió volver a lo básico del boxeo en su preparación para Quigley, algo que entiende que le hacía falta. Asimismo, describió al próximo oponente como un peleador fuerte, pero que no está a su nivel, por lo que vaticinó una victoria en la Gran Manzana.

Quigley disputó el título mundial de la OMB en el peso mediano en noviembre de 2021, pero fue derrotado por el estadounidense Demetrius Andrade. Durante su carrera aficionada obtuvo 10 títulos irlandeses, incluida la corona de peso mediano Elite en 2013.

“Es un peleador básico, nada especial”, acotó. “(La pelea) Puede terminar en nocaut, pero no lo voy a buscar. Como he dicho, voy a seguir mi plan de pelea. Voy a buscar el equilibrio, ir calmado. Si llega el nocaut, bien. Pero tampoco lo voy a buscar”.

La cartelera en la que participará el boricua se transmitirá en vivo por DAZN. Las peleas principales están programada para comenzar a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico. El evento principal está pautado para comenzar a las 11:00 p.m.

Con el ojo en Canelo para septiembre

Berlanga espera hacer un gran papel en junio, de manera que su próxima pelea sea por un título mundial. Como ha dicho anteriormente, su mira está puesta en el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez para septiembre, momento en el que campeón indiscutible del peso supermediano declaró que volvería al ensogado ante un oponente que no ha sido anunciado.

“Él (Álvarez) no tiene nadie con quien pelear en septiembre. No va a pelear con (Dmitrii) Bivol, no va a pelear con (David) Benavidez, no va a pelear con (Jermell) Charlo. Creo que soy el indicado. México contra Puerto Rico”, argumentó.