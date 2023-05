El prospecto puertorriqueño Xander Zayas tendrá la oportunidad de disputar el Premio Miguel Cotto cuando se suba al cuadrilátero el próximo 10 de junio en el Teatro del Madison Square Garden, en la víspera de la Parada Puertorriqueña en Nueva York, para medirse al estadounidense de raíces salvadoreñas, Ronald “Diablo” Cruz.

Esta será la segunda ocasión que se entregará este galardón, que lleva el nombre del cuatro veces excampeón mundial puertorriqueño que protagonizó recias batallas en el afamado recinto deportivo.

Para Cotto la posibilidad de que Zayas (15-0, 10 KO’s) pueda ganar el galardón creado por la compañía promotora Top Rank para reconocer su carrera es un orgullo.

“Como todos sabemos Xander despunta muy bien y está en representación de Puerto Rico. Estoy orgulloso de que Top Rank haya creado este galardón y más orgulloso aún de que Xander esté disputándolo este próximo 10 de junio, antes del Desfile Puertorriqueño”, dijo Cotto en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El ganador del primer premio fue el boricua Edgar Berlanga, quien derrotó al colombiano Roamer Alexis Angulo en la cartelera previa al Desfile el 11 de junio de 2022. Cotto estuvo en esa cartelera, que coincidió con su exaltación al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, en Canastota, Nueva York, el día siguiente.

Cotto, que fue monarca en las 140, 147, 154 y 160 libras, sostuvo que ha estado atento a la carrera del campeón regional de 20 años y reconoció sus dotes dentro del ensogado. Dijo, además, que tiene lo que se necesita para ser la nueva gran figura boxística de los programas deportivos en el Madison Square Garden.

Miguel Cotto recibió la llave del Madison Square Garden. (Stephanie Rojas )

“Top Rank está poniendo empeño en Xander, al igual que como hacía conmigo. Entiendo que el interés de Top Rank por Xander es hacerlo campeón del mundo y hacerlo una promesa puertorriqueña en el boxeo. Estoy muy contento y atento a la carrera de Zayas”, estipuló el ahora promotor de boxeo.

“Xander es el nombre puertorriqueño que Top Rank tiene en mente para hacerlo parte del Desfile Puertorriqueño por los siguientes años, y entiendo que Xander es muy trabajador, muy responsable y tiene el talento adecuado para poder cargar con esto (con el peso de ser una figura de peso para las carteleras antes del Desfile Puertorriqueño)”, añadió Cotto, quien desconoce si viajará a Nueva York.

Esta es la primera pelea de Zayas en una cartelera previa al Desfile, dado que el pasado año se tuvo que dar de baja porque se enfermó.

Al hablar de las cualidades atléticas del campeón de las 154 libras de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO), versión de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), destacó su estatura.

“Es un boxeador alto, muy alto para su peso. En la medida en la que él pueda utilizar su alcance y sus recursos sobre el ring, aumentará su ventaja sobre sus oponentes. Él va a seguir dominando en la escena del boxeo”, argumentó Cotto.

Por su parte, Zayas se mostró emocionado con las palabras de Cotto, a quien considera su boxeador favorito.

“Para mí lo que dijo Miguel Cotto significa todo. Miguel es mi boxeador favorito, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Que me den el honor de pelear por un premio que tenga su nombre significa mucho porque él le trajo mucha gloria a Puerto Rico e hizo mucha historia en el Madison Square Garden y unió al país, como yo deseo hacerlo en un futuro”, articuló Zayas.

El peleador aceptó que cuando le dijeron que iba a pelear por ese galardón no lo podía creer. Pero ahora está claro que debe pelear para que el premio se mantenga en manos puertorriqueñas.

“El año pasado lo ganó Berlanga. Este año no soy la estelar, así que no lo esperaba, pero al mismo tiempo me emocioné porque viene de alguien que admiro como persona, y que la compañía confíe y vea en mí eso como para que dispute ese premio en la víspera de la Parada Puertorriqueña es bonito”, acotó Zayas.