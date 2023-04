En un deporte en el que los colegas son vistos como antagonistas en algunas ocasiones, los boxeadores Xander Zayas y Robeisy Ramírez han cultivado una amistad basada en la admiración por lo que cada uno ha logrado y por las similitudes que tienen.

Así lo hicieron constar ambos púgiles durante una visita que hicieron a las instalaciones de El Nuevo Día para hablar de sus más recientes proyectos. Aunque conversaron por separado, tanto el boricua como el campeón cubano de las 126 libras reconocieron los quilates del otro.

“Robeisy Ramírez es alguien a quien admiro mucho”, dijo de entrada Zayas, quien volverá a los ensogados el próximo 10 de junio en el Teatro del Madison Square Garden, de Nueva York.

Esta pelea marcará el debut del campeón NABO de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la tradicional cartelera que se realiza en la Gran Manzana en la víspera de la Parada Puertorriqueña.

Zayas recordó las dos participaciones olímpicas del monarca peso pluma de la OMB en Londres 2012 y Río 2016. En ambas ocasiones, Ramírez obtuvo la medalla de oro. De hecho, en las Olimpiadas celebradas en Brasil lo hizo tras derrotar al peleador estadounidense de raíces puertorriqueñas Shakur Stevenson.

Al hablar de las cosas que los unen, el peleador puertorriqueño de 20 años puntualizó el amor por sus familias y por sus países de origen.

“Tenemos muchas cosas en común. Queremos mucho a nuestras familias, queremos mucho a nuestro país. Al mismo tiempo, estamos siguiendo nuestras metas y tomando todos los pasos necesarios para alcanzarlas. Creo que por eso conectamos tan fácilmente”, verbalizó Zayas.

“Nos une el amor por nuestra familia, por nuestra patria, el legado que queremos dejar en el boxeo. Su vibra y las personas alrededor de él es buena, igual que mi equipo de trabajo”, insistió.

Por su parte, Ramírez destacó que tanto Zayas como él comparten el mismo deseo de ser los mejores y de hacer historia en este deporte.

“Veo que tiene la misma hambre de ganar que yo tenía a su edad, hambre de salir adelante, estar mejor y hacer historia. Eso es algo que nos mueve. Yo lo veo con ese deseo”, expuso el peleador de 29 años.

“Xander es un muchacho que ha crecido mucho (en el boxeo) y estoy bien orgulloso de su crecimiento y de cómo piensa. Hoy mismo (miércoles) nos sentamos a conversar, y ver la mentalidad que tiene, que es bien parecida a la mía, te dice que va por el buen camino”, añadió.

Zayas remarcó el hecho de que tanto él como Ramírez comparten “el sazón” del Caribe.

“Eso de ambos ser del Caribe y tener esa sazón es algo bonito porque combinamos dos culturas que de alguna manera son diferentes, pero a la vez muy similares. Traemos lo mejor de cada uno”, argumentó.

Robeisy Ramírez muestra su cinturón de las 126 libras de la OMB. (Ramon "Tonito" Zayas)

Amigos desde el 2020

Ramírez, que consiguió su primera corona mundial el 1 de abril al vencer a Isaac Dogboe, compartió que aunque se había cruzado con Zayas en otras carteleras, lo conoció personalmente a principios de 2020 en Miami.

El 21 de febrero de ese año, se presentó en el Miccosukee Indian Gaming Resort, para enfrentarse a Rafael Morales. Era su tercera pelea como profesional y había pasado el trago amargo de perder en su ansiado debut.

Ramírez venció al peleador de Laredo, Texas, por nocaut en el cuarto asalto.

“La primera vez que pelee en Miami en febrero de 2021 él fue a verme, a apoyarme. Ver a un boricua joven apoyándome fue bonito para mí. No muchos hacen eso. Desde ese entonces tenemos la amistad que tenemos. Nos apoyamos siempre en las peleas y hablamos cositas”, apuntó el atleta natural de Cienfuegos, Cuba.

Debido a que Zayas comenzó su preparación para la pelea del 10 de junio, no tuvo oportunidad de llevar a Ramírez a conocer el país. Sin embargo, ambos esperan poder compartir más adelante en Puerto Rico.

“Él (Ramírez) está aquí de vacaciones porque acaba de pelear. Yo no voy a estar para cuando termine sus vacaciones porque me tengo que ir a entrenar. Pero me gustaría en un futuro poder estar aquí con él y llevarlo a varios lugares de mi isla”, dijo Zayas.