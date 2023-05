Hace tres años, Oscar Collazo regresó a Puerto Rico con una medalla de oro colgando del cuello. Este domingo lo hizo con una correa de campeón sujeta de su cintura.

Collazo dijo que, definitivamente, el cetro tiene un significado especial.

“Son sentimientos distintos. Una medalla de oro es grande. No se había ganado hacía tiempo. Ser campeón mundial, lo que todo desea, y ser parte de la historia es un sentimiento diferente. Lo he soñado tanto, que me estoy viviendo el momento”, expresó.

Collazo fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, terminando con una sequía de dos ediciones de Puerto Rico sin una presea dorada a ese nivel.

En cuestión de años, Collazo también superó con su campeonato del sábado sobre el filipino Melvin Jerusalem un récord boricua que estaba vigente desde el 1993: la marca de menos peleas celebradas antes de conseguir un título mundial en las 105 libras.

PUBLICIDAD

Collazo lo hizo en su séptima pelea. El récord era de 12 pleitos y pertenecía a otro púgil de pesos “bajitos” que brilló en Puerto Rico, el ponceño Alex “El Nene” Sánchez.

La llegada a Puerto Rico fue acompañada por miembros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que avala el título de Collazo y que le entregó en el aeropuerto un cinturón simbólico. El oficial le será entregado el 8 de junio, dijo el miembro de la Comisión, José Rivera.

También le recibió el director de Recreación y Deportes, Rey Quiñones, así como el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, cuyo municipio trabaja en la organización de una fiesta de pueblo para Collazo el sábado en la Ciudad de los Avancinos. La fiesta incluye una caravana y música en vivo.

“Los invito a todos para que estén ahí”, dijo Collazo.

Su primera entrada en Villalba como campeón será la primera de muchas que planifica el púgil, comenzando con otra en agosto, cuando su compañía promotora tiene en calendario una defensa para el boricua en territorio puertorriqueño.

Collazo espera en ese agosto entrar en Villalba ganador junto a su actual equipo de trabajo, en el que está su principal entrenador, Carlos Ortiz, y su preparador físico y hermano, Félix Collazo. El púgil es manejado por Juan de León, quien también asiste a Ortiz.

“Lo que está bien no se cambia”, sostuvo Collazo.

Oscar Collazo posa con su título simbólico, y un reconocimiento, durante su recibimiento el domingo en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Carolina. (Stephanie Rojas)

El entrenador Ortiz llegó con su campeón al aeropuerto, al igual que con Félix Collazo.

Ortiz destacó que Collazo solamente cambia para ser mejor. Habló sobre la disciplina e impacto que tiene el púgil porque ha sido testigo de esas características día tras día en el gimnasio.

PUBLICIDAD

“Su disciplina, como él llega al gimnasio todos los días queriendo ser campeón y campeón indiscutible, lo que él dice, lo que transmite a los otros boxeadores en el gimnasio es impresionante. Aquí están los logros de él”, dijo. “El cielo es el límite y este el principio que muchas cosas grandes que vamos a hacer como equipo”.

Collazo también dio fe del trabajo que su hermano hace en el gimnasio.

El equipo tomará un semana de descanso luego de cumplir con los compromisos con el pueblo y auspiciadores y volverá a la batalla de los entrenamientos y gimnasio para hacer en agosto su primera defensa titular.