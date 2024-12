Se caldean los ánimos entre Liam Paro y Richardson Hitchins de cara a su pelea titular

“ Él habló demasiado. No me gustan los tipos que hablan mucho. Es blando ”, expresó Hitchins a El Nuevo Día .

“Nada, solo intento decirle que esto es diferente. Yo no soy Matías. No soy ninguno de los tipos con los que él peleó, eso es todo”, agregó el estadounidense con evidente malestar.

“Son emociones. Nuestras vidas están en juego. Nuestra reputación, nuestras carreras, nuestro legado está en juego. No hay bromas, no hay nada. En tres días me va a sentir, eso es todo. Ya está buscando excusas para la pelea diciendo que quiere dominarme, agarrarme y todo eso. Es un cobarde, eso es todo. Oh, dijo que tengo puños de almohada, que tengo puños de almohada. Que tenía miedo de venir a Puerto Rico y pelear con Matías. Mentiras, muchas mentiras”, apuntó Hitchins muy serio.