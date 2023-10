Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - La boricua Stephanie Piñeiro venció hoy, jueves, a la venezolana Yuliannys Álvarez en su primer combate en los 66 kilogramos en el torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Piñeiro ganó la pelea 5-0 y su segundo combate será el martes ante la colombiana Camila Camilo, quien recibió un ‘bye’ en la primera ronda.

“Nos conocíamos. Es una medallista de bronce mundial (2022). No era cualquier rival. Vino mejor preparada y se vio. Pero gracias a Dios pudimos salir con la mano en alto. Gracias a mi equipo y a la preparación que tuvimos en Colombia”, dijo Piñeiro.

Piñeiro derrotó a Álvarez en junio en las semifinales de San Salvador 2023.

Piñeiro utilizó el jab efectivamente en el primer asalto. También utilizó la zurda y derecha cuando Álvarez iniciaba el ataque. Alvarez igualó el combate al ganar el segundo asalto con una acción más agresiva.

Y en el tercer asalto, la boricua recibió buenos golpes, pero también atacó agresivamente a la venezolana, siendo efectiva en su esfuerzo.

“La esquina me pidió que cerrara duro. De hecho, la esquina me mintió; me dijo que estaba perdiendo, para que fuera allá a meter las manos y yo fui a darlo todo y sacamos la pelea gracias a eso”, dijo Piñeiro.

La boricua está a una victoria de asegurar una medalla y a dos de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Piñeiro fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Además es púgil profesional con marca de 5-0 y una sexta pelea señalada para noviembre.

Derrota para Tirado

De otra parte, Caleb Tirado cayó por decisión dividida ante el espigado y zurdo colombiano Yilmar González en un combate en que el boricua pareció ser más efectivo de lo que consideraron los jueces.

Tirado combinó bien en el primer asalto, metiendo la zurda por encima de esa mano del colombiano. Aún así, los jueces le dieron el asalto al colombiano.

Tirado volvió a salir efectivo en la segunda vuelta. El colombiano apretó y conectó una zurda que requirió, según la referí, un conteo de protección. González dominó el tercer asalto para asegurar su victoria.

Tirado fue medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.