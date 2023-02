El noqueador puertorriqueño Subriel Matías conquistó el sábado el título mundial vacante de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), arrebatándole el invicto vía nocaut al argentino Jeremías Ponce en la cartelera celebrada en The Armory en Minneapolis, Minnesota.

Matías mejoró a 19-1, con todas sus victorias por la vía rápida.

En el choque contra el gaucho, lo derribó en los segundos finales del quinto episodio con un golpe en la barriga. Al sonar la campana y después de cinco vueltas de intercambio de golpes, la esquina de Ponce tiró la toalla.

El argentino llegó a la pelea con marca de 30-0 y 20 anestesiados.

“Primero, gracias a Dios. Es el protagonista de todo lo que está pasando hoy. A cada una de las personas que están aquí. Mi mamá, mi mujer, mi hija”, reaccionó Matías luego de la pelea.

PUBLICIDAD

“Creo que se trabajo durante 10 meses para esto momento y no había por qué preocuparse. Realmente, quería noquearlo en el sexto. Se acabó el asalto y iba a trabajar más duro. Entonces, la esquina decidió parar”, agregó.

Luego de expresar que se encontraba bien, Ponce acertó la decisión de su esquina aunque quería continuar batallando.

“Ellos me conocen. Ellos tomaron la decisión. A veces, es tomar la decisión un minuto antes que un minuto después. Me duele porque yo quería ganar. Vine a ganar y no pudimos pero agradezco que estoy con salud que es lo primordial”, declaró.

“Entiendo que la pelea estaba pareja pero una mano cambia la pelea. Mi esquina vio eso y lo agradezco”, añadió.