Bayamón. Es una megaestrella del boxeo, tal vez no con todo el respaldo mediático que tuvo un Floyd Mayweather, Jr., Manny Pacquiao o en la actualidad, Saúl “Canelo” Álvarez.

Pero el campeón mundial del peso welter en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Terence “Bud” Crawford, es un superatleta que a sus 34 años continúa invicto luego de 38 peleas y 29 triunfos por nocaut. Y todavía puede lograr más, pues en su mente está el objetivo de convertirse en campeón indiscutido en una segunda división, tras haberlo logrado mientras reinó en las 140 libras.

Pero ni con todo ese resumé luego de haber sido monarca mundial también en las 135 libras y actualmente en el peso welter (147), Crawford reclama atenciones para sí mismo.

Al llegar hoy, jueves, al gimnasio de la Academia de Boxeo Monterrey en la Urbanización Rexville en Bayamón, Crawford se confundió entre los fanáticos como un ciudadano cualquiera.

Rápido comenzó a interactuar con los presentes. Nada de séquitos que le abrieran camino desde el vehículo hasta la mesa en que se sentó luego en conferencia de prensa, para recibir un homenaje de parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y su presidente, Francisco “Paco” Valcárcel.

Crawford viajó a la isla para recibir el segundo reconocimiento de la OMB luego de haber realizado cinco defensas de título exitosas en el peso welter, algo que también había logrado antes en las 140 libras.

Pero en lugar de un hotel, prefirió recibir esta vez el galardón entre la gente común. Y eso incluyó jóvenes participantes del programa de boxeo de la academia, porque así lo quiso según dijo luego Valcárcel.

“He sido el campeón de la OMB por mucho tiempo y siempre me han tratado con mucho respeto. Siempre abren los brazos para mí y me han demostrado gran hospitalidad. Así que, simplemente me estoy divirtiendo ahora mismo”, dijo Crawford a la prensa luego del homenaje en el que recibió una réplica enmarcada, y a escala, de la faja de campeón welter, así como una sortija personalizada.

El peleador zurdo de Omaha, Nebraska, ha sido campeón de las 135, 140 y actualmente 147 libras. Actualmente figura como supercampeón del organismo, y viene de derrotar convincentemente en noviembre de 2021 por nocaut técnico en 10 asaltos, a su compatriota Shawn Porter, otrora campeón de esa división en dos ocasiones.

Crawford enseña la sortija que le hizo entrega la Organización Mundial de Boxeo. (David Villafane/Staff)

Ahora el pegador zurdo espera el momento correcto para hacer su siguiente movida, que como ha dicho en el pasado reciente podría llevarlo a ascender a las 154 libras en busca de reinar en una cuarta división, o ir tras la unificación ante el ganador de la megapelea del próximo 16 de abril entre Errol Spence Jr. y el cubano Yordenis Ugas.

Spence es el titular de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras Ugas es el monarca de la AMB.

De concretarse para Crawford esa clase de pelea, sería la gran oportunidad que busca de hacer historia.

“Va a ser una buena pelea. Le doy a Spence un poco de ventaja, pero, ya saben, eso no le quita ningún crédito a Yordenis. Creo que es un tremendo talento. Creo que tiene lo que se necesita para descarrilar a Spence. Pero, ¿quién sabe cómo irá esa pelea? Le veo un poco de ventaja a Spence, pero será una gran pelea”, opinó Crawford sin querer dar un pronóstico concreto.

Lo que sí tiene claros son sus planes.

“Ojalá pueda enfrentar al ganador. Si no, quiero ascender y pelear contra el ganador de (Brian) Castaño y (Jermell) Charlo”, agregó refiriéndose entonces a la pelea programada para mayo entre el titular cubano de la OMB y el campeón vigente de los otros tres organismos mundiales del boxeo.

Terence Crawford posa frente a los murales de Miguel Cotto y Tito Trinidad en el gimnasio Monterrey en Bayamón. (David Villafane/Staff)

A preguntas sobre si su meta única es entonces unificar título, sea en 147 o en 154 libras, expresó cuál es su motivación.

“Por supuesto. No se ha hecho nunca. Y quiero sre el primero en hacerlo”.

LE VA A AMANDA

Crawford también tuvo palabras de elogio para la boricua Amanda Serrano, quien tendrá su pelea más importante el 30 de abril, un megacombate ante la irlandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden.

“Va a ser una gran pelea. Creo que Amanda tiene lo que se necesita para descarrilar a Katie Taylor. Sabes, otra gran cosa es que su hermana (Cindy Serrano) peleó contra Katie Taylor, y ella puede darle a su hermana una gran idea de cómo fue esa pelea y qué hizo mal y cómo puede prepararse. Así que creo que eso es una ventaja. Y en el caso de Amanda, ella es un gran talento. Ganar siete divisiones, ya sabes, nadie nunca hizo eso en la categoría de mujeres”, dijo.

“Amanda”, contestó sin mucho análisis al preguntársele quién ganará dicho combate, primero en la historia del Garden en la rama femenina que será el principal evento de una cartelera.

CONOCEDOR DEL BOXEO BORICUA

Crawford, a su vez, dijo que como fanático también del boxeo, conoce de los grandes campeones que ha tenido Puerto Rico, aunque no expresó preferencia por ninguno, al mencionar en términos generales a glorias pasadas pero más contemporáneas como Félix “Tito” Trinidad, Miguel Cotto e Iván Calderón.

Sí fue específico cuando se le preguntó, quién a su entender, tiene la proyección o potencial de convertirse en la próxima gran figura puertorriqueña del boxeo mundial.

“Bueno, yo siendo boxeador, por supuesto, he visto a los campeones de Puerto Rico. Son grandes campeones. Son duros, vienen a pelear y representan a Puerto Rico… ya sabes, Cotto, Trinidad, Calderón. Los conozco a todos. Soy fanático del boxeo, entonces, me encantan todos los peleadores en general”.

“Bueno diría que Zander (Zayas)”, respondió a la pregunta específica sobre qué prospecto boricua de los actuales le parece con ese perfil de futura estrella.

“Conozco a Zander, tiene mucho talento. Está muy dedicado al deporte del boxeo y se muestra muy prometedor en el futuro cercano”, agregó en relación al peso superwelter de ascendencia boricua que mejoró su récord invicto a 13-0 el pasado fin de semana, con su triunfo sobre Quincy LaVallais en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York, como parte de la cartelera estelarizada por el también invicto peso mediano Edgar Berlanga.