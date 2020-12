Héctor “Macho” Camacho tuvo una singular vida tanto dentro como fuera del ring de boxeo. Así es relatada en el documental “Macho: The Hector Camacho Story” que tuvo su premier en Showtime el 4 de diciembre.

El filme contiene entrevistas con familiares, amigos, personalidades del boxeo y hasta miembros de la policía de Puerto Rico que todavía investigan la enigmática muerta de Camacho en el 2012. Camacho tenía 50 años al momento de su fallecimiento producto de un tiroteo dirigido hacia él mientras se encontraba en auto frente a un negocio en Bayamón.

“En un momento dado, la vida de Camacho fue un poco alocada, pero puedo decir que fue un buen ser humano que se dejaba querer por la gente. Lo pudo ver de él porque así lo transmitía”, compartió Félix “Tito” Trinidad, quien enfrentó a Camacho en 1994. “Era un personaje bueno que llevó la sangre boricua al nivel mundial”, agregó.

Camacho salió de las calles del barrio puertorriqueño en Harlem, Nueva York, para convertirse en un campeón mundial y una estrella internacional. De hecho, cuando enfrentó a Edwin “Chapo” Rosario en junio de 1986, el duelo encabezó una cartelera que contó con Julio César Chávez y Mike Tyson en el programa preliminar.

Pero Camacho también lidió con problemas que lo llevaron a consumir sustancias controladas y, a su vez, contratiempos con las autoridades.

“Macho dejó un gran legado en el deporte. Fue uno de los campones mundiales más exitosos que tuvo Puerto Rico. Lo enfrenté cuando él tenia 31 años y le quedaba boxeo. Fue mi retador con la intención de ganarme, pero mi corona no me la iba a quitar nadie. Camacho fue un gran campeón que dio lo mejor de él para su gente, para Puerto Rico y su familia. Se merece recordarlo como un gran campeón de nuestra isla. No deberíamos olvidar a Macho Camacho”, concluyó Trinidad.

Félix "Tito" Trinidad y Héctor "Macho" Camacho se enfrentaron en el MGM Grand Hotel en 1994.

“Macho: The Hector Camacho Story” está disponible en Showtime y en todas las plataformas de Showtime On Demand.