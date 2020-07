Félix “El Diamante” Verdejo tendrá una nueva parada en medio de su larga travesía por una primera oportunidad de título mundial cuando se estrene esta noche en la “burbuja” de Top Rank en el hotel MGM Grand de Las Vegas para enfrentar al invicto Will Madera en una cartelera transmitida por la cadena ESPN.

Nuevamente, la empresa —presidida por Bom Arum— examinará el potencial del púgil puertorriqueño para decidir si finalmente es ascendido a un combate de título mundial en los próximos meses o el año que viene, para acabar con una espera de ocho años de quien, en un principio, fue considerado una de las principales promesas de la isla en el boxeo rentado.

Ante el reto de Madera (15-0-3, 8 nocauts), y ante la mirada de Top Rank y de aquellos fanáticos boricuas —que no han perdido la esperanza en verlo coronarse en el futuro— Verdejo expresó a El Nuevo Día no tener presión acumulada a horas de la pelea.

“Voy con un buen rival e invicto. Estoy a uno o dos pasos, Dios mediante, de una pelea de título mundial ganando esta pelea. Estoy listo ya para pelear con los mejores”, dijo el boricua.

“Siento que no hay presión, sino motivación para seguir echando hacia adelante y dar lo mejor de mí por mi familia y por Puerto Rico. Estoy agradecido por el apoyo porque hay Félix para largo”, agregó.

Ayer, Verdejo hizo el peso para el combate pautado para las 136 libras a 10 asaltos, después de marcar 135.9. Madera, por su parte, tuvo que subir a la báscula por segunda vez tras registrar 136.1. En un segundo intento cumplió con 135.8.

La reyerta será el evento estelar de la noche después de la cancelación del compromiso entre Miguel Marriaga y Mark John Yap, quien pesó 137 libras para una pelea pautada en las 128.

Verdejo aparecerá en el ensogado por primera vez desde que obtuvo una victoria por decisión unánime ante Manuel Rey Rojas el pasado 18 de enero en Verona, Nueva York, a dos meses de que estallara la emergencia global del coronavirus que detuvo la acción boxística por meses.

Top Rank anunció que en junio retomaría las carteleras, sin público, en Las Vegas y con estrictos protocolos de salud, con la expectativa de que Verdejo fuera uno de los primeros en entrar a la “burbuja”. Sin embargo, el nombre de Verdejo no apareció en los primeros eventos de verano cuando se hicieron los anuncios de que sus compatriotas Christopher “Pitufo” Díaz y José “Sniper” Pedraza verían acción. Ambos salieron triunfantes en sus respectivos compromisos. De hecho, el vicepresidente de Top Rank Carl Moretti admitió en una entrevista con El Nuevo Día las dificultades que tuvo para encontrar un rival para Verdejo.

El también apodado “Bori Bori”, de 27 años, estuvo en Las Vegas desde mayo en el gimnasio del entrenador cubano Ismael Salas preparándose en espera de la llamada, la cual admite llegó en el momento indicado. “Sabía que había algo más o menos en verano, pero no tenía certeza. Pero sí, vine a prepararme sin fecha para estar listo y, cuando surgiera, estar preparado para el reto”, indicó.

Viene más agresivo

El cambio en la esquina de Ricky Márquez por Salas le dio un nuevo aire a Verdejo después de perder su invicto en 2018 contra Antonio Lozada en Nueva York.

Sin embargo, en sus última tres victorias, dos junto a Salas, Verdejo se ha mostrado cuidadoso y sin exhibir la dinamita en sus puños que le dieron notoriedad en su comienzo en el profesionalismo en el 2012.

Frente a Madera, Verdejo prometió una demostración más agresiva sin descuidar las destrezas adquiridas junto a Salas.

“Vengo a ser más agresivo, con explosividad, pasos laterales y ángulos. Voy a demostrar que estoy listo. (Madera) Es un peleador rápido y fuerte. No debo descuidarme ni subestimarlo. En este deporte no se subestima a nadie. Voy a hacer mi trabajo, salir a boxear, pelear inteligente en el ring y todo el tiempo vivo”, sostuvo.

Verdejo (26-1, 16 nocauts) enfrentará a un peleador invicto, con más de una victoria, por tercera vez en su carrera. En el pasado, despachó a William Silva (23-0), Iván Najera (16-0) y Lauro Alcantar (8-0).

Frente a Madera no habrá amistad cuando suena la campana sin importar que el rival es de madre puertorriqueña.

“En este deporte no se le puede coger pena a nadie. Él viene a hacerme lo mismo a mí. No voy a dejar que le quite el plato de comida a mi hija”, concluyó.