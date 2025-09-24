World Boxing admite ocho federaciones, pero Puerto Rico sigue en lista de espera

La Junta Ejecutiva de World Boxing (WB) aprobó la inclusión de ocho federaciones nacionales, lo que eleva a 125 países los miembros de este organismo internacional que buscan garantizar la permanencia del boxeo dentro del movimiento olímpico.

Las entidades admitidas provienen de cuatro continentes: la Federación de Boxeo de Eslovenia, la Federación Nacional de Boxeo de Macedonia del Norte, la Federación de Boxeo de Catar, la Federación de Boxeo de Libia, la Federación Senegalesa de Boxeo, la Federación Nicaragüense de Boxeo Amateur, la Federación de Boxeo de Kenia y la Federación Nacional de Ucrania.

Hasta el momento, Puerto Rico no forma parte de las federaciones nacionales afiliadas a World Boxing.

Sin embargo, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB), José “Chicky” Laureano, señaló que el ente internacional les cursó un correo electrónico el 19 de septiembre en el que se disculpan por la tardanza en revisar la solicitud del organismo nacional.

PUBLICIDAD

En abril, la matrícula de la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) avaló por unanimidad comenzar el proceso de afiliación a la institución reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

“Con relación a la World Boxing, recibimos una comunicación de parte de ellos el viernes pasado en la que nos piden que los excusen por la tardanza en atender el asunto de nuestra federación debido a que estaban trabajando con el Campeonato Mundial”, compartió Laureano en entrevista con El Nuevo Día.

El Campeonato Mundial de Boxeo se celebró del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, Inglaterra, y Puerto Rico no pudo participar por no ser parte de la nueva autoridad internacional.

El líder federativo sostuvo que la comunicación no precisa cuándo podría atenderse la solicitud de Puerto Rico e insistió en que la FPB ha cumplido con todos los requerimientos de World Boxing.

Añadió, además, que colegas ya integrados a la entidad le han manifestado su preocupación por la dilación en el manejo de las solicitudes pendientes.

“He hablado con algunos compañeros que están en la World Boxing y con los que tenemos excelente relación, y nos dicen que están un poco preocupados porque hay algunos países que han hecho el proceso completo, y ellos dan fe de eso, y no le han dado la membresía”, dijo Laureano.

“Es preocupante, esa es la palabra que usaría, porque no nos han dado la aprobación a nosotros, cuando la gente de World Boxing sabe que nosotros hemos cumplido con toda la documentación requerida”, puntualizó Laureano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado emitido por World Boxing el 23 de septiembre, las ocho federaciones que fueron aceptadas completaron un “proceso riguroso de solicitud” que incluyó la demostración de procesos electorales transparentes, la existencia de políticas antidopaje reconocidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), mecanismos independientes de resolución de disputas, así como el reconocimiento formal de sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales o Ministerios de Deportes.

Aunque la aprobación de la Junta Ejecutiva respalda la membresía de estas federaciones, la ratificación definitiva se realizará en el próximo Congreso de World Boxing, que se celebrará en noviembre de 2025 en Nueva Delhi, India.