El peleador puertorriqueño Xander Zayas está acostumbrado a hacer viajes alrededor de Estados Unidos para participar de carteleras de boxeo.

Su profesión lo ha llevado a Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Arizona, Georgia, Texas y hasta Trujillo Alto, en Puerto Rico. Pero nada se compara a pelear en Florida, donde vive y entrena.

Para el invicto en 17 salidas, es como pelear en el patio de su casa, y eso es lo que hará el próximo 9 de diciembre cuando se enfrente al español Jorge Fortea (24-3-1, 9 KO’s) en el Charles F. Dodge City Center, en Pembroke Pines, en Florida. El combate será a 10 vueltas en el peso superwelter (154 libras).

“Es la primera vez en el sur de la Florida. He peleado en Kissimmee y en Orlando. Se siente brutal, que no me tenga que montar en un avión. No soy muy fanático de ello. Poder estar en casa y poder dormir en mi cama y todo eso, pues se siente bien”, expresó Zayas, quien ha acabado 11 de sus combates por nocaut.

“No tenemos que viajar, no tenemos que hacer mucho, simplemente llegar a la pelea y poner un espectáculo”, insistió Zayas, quien peleará por tercera ocasión en el año.

El peleador de 21 años compartió que espera mucha fanaticada boricua y cubana para la cartelera que será protagonizada por el campeón peso pluma del Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Robeisy “El Tren” Ramírez, quien expondrá su cetro ante el mexicano Rafael “El Divino” Espinoza.

“Aquí a Pembroke, Florida, creo que va a ser un espectáculo, una noche muy bonita para todos los latinos y para demostrar de nuevo de qué estamos hechos”, expuso.

En cuanto a su contrincante, lo describió como un peleador derecho, rápido y que es muy bueno en el contraataque

“Usa bien el ring, usa bien las piernas. Es un buen boxeador. Hay que estar vivo, porque es la pelea más importante de mi carrera hasta el momento”, articuló.

“Es importante porque es el próximo escalón para seguir cumpliendo mis metas y ya después de ahí nos enfocaremos en todo lo demás”, añadió.

Zayas, que entrena que Javiel Centeno en Sweatbox Boxing Gym, compartió que para esta pelea se enfocará en “cortar el ring, saber tener el movimiento de piernas y la distancia indicada para poder contraatacar y atacar a gusto”.

“Jorge es un boxeador que tiene mucha experiencia. Ha peleado por peleas eliminatorias a títulos mundiales. La experiencia está, el deseo está, sé que viene preparado. Pero ya los ajustes están hechos, ya es cuestión de subir al cuadrilátero y pasarla bien como siempre hacemos”, puntualizó.

La cartelera Ramírez-Espinoza y Zayas-Fortea será transmitida en vivo por ESPN+ desde las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico. Las peleas estelares podrán ser vistas también por ESPN e ESPN Deportes a partir de las 11:00 p.m.