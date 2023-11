Amanda Serrano quiere ayudar en su próxima etapa como manejadora a la mayor cantidad de jóvenes mujeres del boxeo, y el mejor ejemplo de ello es la prospecto Krystal Rosado.

Acompañada de su pupila, quien viene de ganar su segundo combate como profesional en tres meses, Serrano aseguró que la firma de la medallista centroamericana en San Salvador 2023 es solo el comienzo.

“Quiero abrirle las puertas a la nueva generación”, expresó Serrano, campeona indiscutible peso pluma con récord de 46-2-1 y 30 KO’s, y que viene de hacer historia nuevamente sobre el ensogado, protagonizando junto a Danila Ramos la primera pelea a 12 asaltos de tres minutos en el boxeo femenino.

“Yo he trabajado duro por 14 años. Sé por todo lo que pasa en el boxeo. Lo bueno, lo malo… No quiero que (Rosado) pase lo mismo por lo que yo pasé. Le he enseñado algunos tips para que las cosas sean más fáciles para ella. Eso sale de mi corazón. Quiero ayudar a todas las jóvenes mujeres del boxeo. Rosado es la primera, pero no la última’, agregó.

Rosado mejoró su marca a 2-0 el pasado fin de semana en el Caribe Royale Orlando, Orlando, derrotando a Kata Pap (1-1, 1 KO), en la misma cartelera en donde Serrano prevaleció por decisión unánime ante su rival brasileña.

En su primer pleito, Rosado derrotó a Tarrethia Dixon.

“Amanda es, literal, mi madrina (en el boxeo)”, dijo Rosado con un sonrisa. “La relación es súper buena. Somos una familia. Nos conocemos desde que yo tenía como 14 años. Con el pasar del tiempo, se acercaron y llegamos a un acuerdo. Para mi es otro nivel pelear en estas carteleras. Me sorprendieron mucho las banderas en Orlando. Puerto Rico entero, prácticamente estaba allí”, añadió.

En la victoria, a Rosado le tuvieron que coger varios puntos de sutura en la ceja, producto de un cabezazo.

“Ahora en el profesionalismo, esto es más fuerte. Pero Amanda siempre me da consejos. Ella ha pasado por todo. Me dice las cosas como son”, destacó.

Al igual que Serrano, Rosado regresará al ring en 2024.