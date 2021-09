Mucho ha pasado desde que el boricua Xander Zayas firmó como boxeador profesional con tan solo 16 años en marzo de 2019.

En ese momento, Top Rank, compañía promotora que lo fichó, reconoció que había quedado impresionado con el joven atleta, quien meses antes se había convertido en el campeón nacional juvenil de Estados Unidos en el campeonato celebrado en 2018 Salt Lake City, Utah. Así las cosas, decidió firmar al el boxeador más joven en su historia. Sus primeras nueve peleas fueron en las 147 libras.

Ahora, con 19 años recién cumplidos el 5 de septiembre, Zayas se enfoca en su décima pelea y en su debut en las 154 libras ante José Luis Sánchez (11-1-1, 4 KO’s) este viernes, 10 de septiembre en el Anfiteatro AVA del Casino Del Sol en Tucson, Arizona. Al hablar de su escalada de peso, el peleador reconoció que su cuerpo ya le pedía este cambio.

“Me siento igual, me siento bien, me siento fuerte, me siento preparado. Era el momento, no porque no hacíamos el peso, porque podíamos seguir haciendo las 147 libras, pero creo que como parte de mi crecimiento era necesario movernos a las 154 libras, y eso fue lo que hicimos como equipo. Fue una decisión que tomamos todos juntos. Todos estábamos en la misma página”, declaró Zayas (9-0, 7 KO’s) en entrevista con El Nuevo Día.

El atleta agregó que se siente muy bien en este peso, y sostuvo que no deberá confrontar problemas cuando se suba a la báscula este jueves.

Al hablar sobre su contrincante, Zayas destacó que es un peleador “agresivo”. El último contrincante de Sánchez, Adrián Granados, tuvo derrotas ante peleadores de la talla de Danny García, Adrien Broner y Shawn Porter. De hecho, esa pelea entre Sánchez y Granados terminó en un empate.

“Sabemos que viene a pelear y que quiere ganar. (Sánchez) Quiere demostrar que él pertenece al nivel. Pero nosotros estamos preparados y vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y a disfrutarnos esta pelea número 10″, expuso Zayas, quien es parte de la cartelera en la que el mexicano Óscar Valdez defenderá su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el brasileño Robson Conceicao.

Esa pelea estelar estuvo en entredicho luego que unas muestras tomadas al campeón dieran positivo a fentermina, una sustancia que se usa para acelerar la pérdida de peso. Posteriormente, el CMB y Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) avalaron la pelea.

El púgil puertorriqueño no se mostró preocupado por haber conocido su rival hace poco, pues ya está acostumbrado a entrenar con varios estilos de boxeo. “Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de boxeador que nos pongan al frente. Para eso entrenamos duro, para eso nos esforzamos. En nuestro gimnasio tenemos varios estilos de boxeadores. Altos, bajitos, agresivos, boxeadores, estilistas... Tenemos varios boxeadores con los que podemos trabajar, así que no me afecta que me hayan dado un oponente tan cerca a la pelea”, puntualizó.