La boxeadora Yamileth ‘Yeimi’ Mercado sometió una querella en la Comisión Atlética de estado de Ohio en contra del entrenador y manejador de la campeona mundial puertorriqueña Amanda Serrano, Jordan Maldonado, debido a los insultos que recibió durante e combate el pasado domingo en Cleveland.

Mercado cayó por decisión unánime ante Serrano con los títulos de las 126 libras de la OMB, OIB y CMB en la cartelera de Showtime del cartel estelarizado por Jake Paul y Tyron Woodley.

Durante la entrevista de Serrano en medio del cuadrilátero después de la reyerta, se escucha a Maldonado gritar a la esquina de Mercado “Adiós, adiós, nos vemos”.

Luego de que Serrano se expresa cordialmente sobre Mercado, Maldonado declaró en la transmisión que “esperaba que ella peleara como una verdadera mexicana porque los mexicanos no se echan hacia atrás. Esperábamos que ella nos diera una pelea dura, pero sintió el poder y se convirtió en una boxeadora, echándose hacía atrás”.

PUBLICIDAD

En una entrevista con ESPN, Mercado declaró que recibió burlas e insultos de Maldonado durante toda la noche. Incluso, en el hospital donde fue atendida por las heridas ocasionadas por el combate, el acoso continuó.

“Su entrenador fue grosero y déspota, e incluso recibí ataques verbales de él cuando me dirigía a la ambulancia para la revisión médica. Se regresó para atacarme después de la pelea y creo que vamos a presentar la queja a quien corresponda y esperamos que tomen cartas en el asunto porque se le reconoció como campeona y nunca le faltamos el respeto a nadie”, declaró Maldonado el pasado 30 de agosto.

“Es un deporte y un profesionalismo trabajar correctamente, y cruzaron todos los límites y fueron bastante groseros y no se vale, nunca fuimos groseros con ella ni le faltamos al respeto, esperamos que tomen cartas en el asunto”, añadió en el portal.

La querella contra Maldonado fue publicada en la cuenta de Twitter de Zanfar Boxing, casa promotora que representa a Mercado.

“Hicimos ya la protesta oficial a las autoridades correspondientes, sobre el indignante caso del pasado fin de semana ante nuestra boxeadora”, lee el tuit.

Serrano se expresó brevemente del incidente en Twitter, diciendo que contestó preguntas de los sucedido.

“A todos mi fanáticos, he respondido tantas preguntas como pude sobre el problema de mi esquina durante la pelea. . Algunos entendieron que otros no. Si lees, esa es mi opinión. Estoy en mi computadora y no puedo quedarme aquí para siempre. Estoy cansada y hambrienta. Los amo a todos”, escribió.

PUBLICIDAD

Con el triunfo del domingo, Serrano mejoró a 41-1-1 con 30 triunfos por la vía rápida. En total, suma 27 victorias consecutivas. Mercado, campeona del peso supergallo (122 libras) en su versión del CMB, cayó a 18-3 con cinco victorias por nocaut.