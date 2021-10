Sumada una victoria más en su récord, la quinta de este año, el púgil puertorriqueño Xander Zayas tomará un descanso de unos días para regresar al gimnasio de camino a su sexto combate de 2021 cuando el 11 de diciembre suba nuevamente a un ensogado para participar de la cartelera protagonizada por el ucraniano Vasyl Lomachenko y el ghanés Richard Commey en el Madison Square Gardens, de Nueva York.

Zayas -que viene de derrotar ayer, sábado, al estadounidense Dan Karpency en una reyerta en la división júnior mediana (154 libras)- desconoce su próximo oponente. Sin embargo, se mostró entusiasmado con esta nueva oportunidad que lo acerca más a obtener el premio al “Prospecto del Año”, que otorga la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés).

“Todavía no sabemos contra quién vamos. Estas próximas semanas me van a enviar oponentes. Sabemos que va a ser a ocho asaltos. Sería mi primera pelea a ocho asaltos. A principios de este año yo dije que quería hacer seis peleas y terminar a ocho asaltos, y lo estoy cumpliendo. Ahora lo que me falta es ganarme el premio al ‘Prospecto del Año’, pero estamos cerca. Vamos a mantenernos enfocados, y si gano esa pelea de 11 diciembre podría ganar ese premio”, señaló el atleta de 19 años.

El boxeador lleva un buen ritmo este año con victorias sobre James Martin y José Luis Sánchez por decisión unánime y otras tres por nocautt técnico ante Demarcus Layton, Larry Fryers y Karpency.

Con estos triunfos, Zayas acumula récord de 11-8, con ocho nocauts.

Preparado para los ochos rounds

Zayas explicó que está preparado para pelear a ocho asaltos porque su reyerta ante Karpency estaba estipulada para durar esa cantidad vueltas. No obstante, ESPN decidió recortarla a seis por asuntos de la producción de la cartelera.

“Yo estaba entrenando a ocho, 10 asaltos de guanteo, así que la condición física estaba ahí. Ahora lo que hace falta es continuar”, expuso.

En cuanto a la oportunidad de estar en una cartelera protagonizada por Lomachenko y en la que se espera que haya más boricuas, Zayas dijo que le entusiasma la idea por el despligue que tendrá, pero insistió en que no permitirá que ese detalle lo saque de concentración.

" No importa quien sea el estelar, no importa quien sea la primera pelea yo tengo que hacer mi trabajo y estar atento a lo que hago”, estipuló.

Le da crédito a Carpency

El púgil puertorriqueño lució superior a Carpency durante la pelea de anoche al dominarlo con los golpes al cuerpo. De hecho, Zayas puso en serios aprietos al estadounidense en la tercera y cuarta vuelta. Igualmente, le sacó el protector bucal en el segundo asalto. Con todo este castigo, Carpency -que terminó con su rostro hinchado y con sangrado en la nariz- dijo no más y su esquina detuvo la pelea al inicio de la quinta vuelta.

“Entré en un buen ritmo desde el primer round. Continuamos con el ritmo e hicimos los ajustes. Escuché a la esquina e hice todo lo que me pidió. Estoy bastante contento con el resultado y como lucí ayer (el sábado) en la noche”, apuntó el peleador al recapitular lo acontecido en la pelea.

“Yo pensaba que en el tercero iba a parar a Carpency, pero aguantó. Él estaba ahí para dar lo mejor de él. Yo creo que su esquina hizo lo correcto al parar la pelea porque era castigo innecesario en una pelea a seis asaltos y que no es una pelea de campeonato. Todo mi respeto al equipo de Carpency y al propio Carpency por tomar la pelea y por venir a pelear”, agregó.

Esta pelea también representó para el boricua su debut en una cartelera transmitida a través del canal especializado en deportes ESPN. Zayas compartió que luego de la pelea recibió excelentes comentarios sobre su desempeño.

“Yo espero que todo el que haya sintonizado ESPN ayer para verme le haya encantado. Yo me sentí muy bien, la pasé súper bien. Estaba en un buen ritmo y espero que todos lo hayan disfrutado y estén contentos. Puse un espectáculo para todo el público de Puerto Rico”, puntualizó.